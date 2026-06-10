В Україні з початку року зареєстрували 5000 нових мікробізнесів. Які сфери найпопулярніші?. ІНФОГРАФІКА

В Україні за січень-травень цього року зареєстрували 5007 нових бізнесів у сфері індивідуальних послуг, серед них 4966 нових фізичних осіб-підприємців і 41 юридична особа.

Про це свідчить аналіз новоствореного бізнесу платформи VKursi.

Як зазначається, за аналогічний період торік в Україні зареєстрували 4353 нові суб'єкти господарювання, з яких 4336 – ФОП та 17 – юридичні особи.

Кількість реєстрацій

Активність нових реєстрацій суттєво зросла навесні.

Так, якщо в січні в галузі зареєстрували 836 нових бізнесів, то в березні – вже 1157, у квітні – 1173, а в травні – 1092.

Найбільше скорочення було зафіксовано в лютому: кількість нових ФОП скоротилася з 833 до 737, тобто на 11,5% порівняно із січнем. Утім, згодом ринок відновився – у березні було 1140 нових реєстрацій, у квітні – 1166, у травні – 1092.

Найпопулярніші сфери

Найактивніше підприємці відкривали бізнеси в сфері перукарських послуг та салонів краси.

Із початку цього року в Україні зареєстрували 4859 нових бізнесів у сфері краси та догляду – йдеться про салони краси, перукарні, SPA-салони та масажні кабінети, серед яких 4829 ФОП та 30 юридичних осіб.

Також за перші п'ять місяців року зареєстровано 80 нових ФОП та 3 компанії у сфері організування поховань і надання суміжних послуг, а також 57 нових ФОП та 8 компаній у сфері прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів.

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Бізнес в Україні

Як повідомлялося, за минулий тиждень підприємці оформили 967 нових кредитів на загальну суму 4,42 млрд грн у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", яка входить до політики підтримки виробників "Зроблено в Україні".

Нагадаємо, в межах підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні з моменту запуску інструменту державних портфельних гарантій у грудні 2020 року банки видали 57 223 кредити на загальну суму 201,4 млрд грн.

Також стало відомо, що 78% українських компаній, що потрапили до аналізу фінансової звітності за 2025 рік, завершили рік із прибутком – це 173 510 підприємств. Ще 21% або 45 752 компанії зафіксували збитки, а 1% (3 005 компаній) завершили рік із нульовим фінансовим результатом.