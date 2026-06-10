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Новини Нерухомість Медведчука
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Фонд держмайна пропонує передати "трубу Медведчука" в управління "Укртранснафти"

Фонд держмайна пропонує передати "трубу Медведчука" в управління "Укртранснафти"

Фонд державного майна України ініціював скасування арештів з української частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара ‒ Західний напрямок".

Цей актив протягом тривалого часу пов’язували з оточенням Віктора Медведчука, повідомляє пресслужба ФДМУ.

Йдеться про стратегічний об’єкт у складі:

  • понад 1400 км нафтопродуктопроводу;
  • насосних станцій;
  • резервуарів;
  • виробничих комплексів та технологічної інфраструктури.

Українські суди, включно з Верховним Судом, уже підтвердили право державної власності на це майно.

Наразі Фонд держмайна звернувся до ВАКС із клопотанням про скасування арештів, накладених у 2021 та 2023 роках, оскільки після повернення активу державі потреба в подальших обмеженнях відпала.

Після зняття цих арештів ФДМУ планує передати актив в управління АТ "Укртранснафта" для його повноцінного використання в інтересах держави.

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Нагадаємо, на початку червня у державну власність повернули 10 гектарів земель лісогосподарського призначення в Обухівському районі Київської області, які понад 20 років перебували у незаконному користуванні юридичних осіб, пов’язаних із колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком.

Також АРМА реалізувала 80 картин із арештованої колекції колишнього народного депутата та зрадника Віктора Медведчука. Загальна сума продажу перевищила 1 млн грн.

Автор: 

Медведчук Віктор (365) Укртранснафта (305) фонд (233) ФДМУ (1402)
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