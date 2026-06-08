Державі повернули 10 гектарів землі під дачею Медведчука на Київщині

У власність держави повернули 10 гектарів земель лісогосподарського призначення в Обухівському районі Київщини, які понад 20 років перебували у незаконному користуванні юридичних осіб, пов'язаних із колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Деталі справи

Зокрема, прокурори встановили, що в 2004 році посадові особи Київської обласної державної адміністрації та Обухівської районної державної адміністрації незаконно вивели ці землі з державної власності та передали їх приватним структурам пов'язаним із Медведчуком, який тоді очолював Апарат президента України.

При цьому обов'язкове рішення Кабінету Міністрів щодо вилучення земель лісогосподарського призначення не ухвалювалося, що є порушенням вимог чинного на той час земельного та лісового законодавства.

3 червня 2026 року право державної власності на спірні земельні ділянки офіційно зареєстровано.

Інші землі

У січні цього року за позовами Київської обласної прокуратури вже було повернуто державі сусідню земельну ділянку лісогосподарського призначення площею 24 гектари, яка перебувала у власності компанії, кінцевим бенефіціаром якої є дружина Медведчука.

У березні прокуратура забезпечила повернення ще 9,5 гектара лісу на території Циблівської громади Бориспільського району. Ці землі тривалий час перебували у користуванні приватних компаній, пов'язаних із Медведчуком та Олександром Клименком – колишнім міністром доходів і зборів часів президента-втікача Віктора Януковича.

Нерухомість Медедчука

У листопаді минулого року Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало в управління спортивно-житлово-оздоровчий комплекс "Ведмежа діброва" на Закарпатті, що належав підозрюваному в державній зраді колишньому депутату Віктору Медведчуку.

У жовтні 2025 року АРМА оголосило на платформі Prozorro відкритий конкурс із відбору управителя для корпоративних прав та майна цегельного заводу ТОВ "Керамбуд" у Львівській області. У липні 2024 року Львівський суд заарештував та передав в управління АРМА нову партію активів, які належать близьким родичам підозрюваних у державній зраді колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака. АРМА отримало в управління компанії "Бетонбуд", "Капітал Плаза", "Галицьке перехрестя" і "Трансмонолітавто", які належать оточенню Медведчука.

Картини Медведчука

Також АРМА продало 80 картин із арештованої колекції колишнього народного депутата та зрадника Віктора Медведчука. Загалом покупці заплатили за них понад 1 млн грн.

При цьому із 285 арештованих та переданих в АРМА картин Медведчука 149 було визнано культурною спадщиною України експертами Національного художнього музею.