Бельгія продовжує імпортувати російський метал та береже олігарха Лісіна від санкцій ЄС, – Kyiv Independent

Попри більш ніж чотири роки санкцій Європейського Союзу проти російської металургійної галузі, Бельгія залишається одним із ключових імпортерів російської сталевої продукції. Цьому сприяє виняток у санкційному режимі, який дозволяє постачання сталевих напівфабрикатів (слябів) із Росії до підприємств у ЄС, зокрема компаній групи NLMK, що належить російському олігарху Володимиру Лісіну.

Про це повідомляє Kyiv Independent.

Санкційні винятки та відтермінування заборони

Після початку повномасштабного вторгнення більшість видів російської металопродукції потрапили під санкції ЄС, однак сляби залишилися поза обмеженнями. Лише у грудні 2023 року Євросоюз погодив поступову відмову від їхнього імпорту, але повна заборона набуде чинності лише 30 вересня 2028 року.

Постачання до ЄС і роль Бельгії

Наразі Росія забезпечує 58% постачання слябів до ЄС із третіх країн, і приблизно третина цього обсягу припадає на Бельгію. За даними європейської асоціації Eurometal, російські напівфабрикати продаються за заниженими цінами, що створює конкурентні переваги для окремих європейських виробників.

Дискусії навколо Лісіна та санкційної політики ЄС

Власник NLMK Володимир Лісін, статки якого Bloomberg оцінює у $23,5 млрд, перебуває під санкціями України, Канади та Австралії, однак не Євросоюзу. За даними Kyiv Independent, його ім’я неодноразово розглядалося для включення до санкційних списків, але щоразу виключалося з фінальних рішень.

Бельгія офіційно виступала проти його санкціонування, посилаючись на ризики для робочих місць і промисловості.

У Європарламенті також лунає критика чинної політики, оскільки ЄС продовжує імпорт значних обсягів російської сталі попри заявлену санкційну стратегію. Окремі політики та громадські ініціативи закликають до пришвидшення повної заборони, вважаючи економічні аргументи недостатніми.

Як відомо, Лісін пов’язаний із підприємствами в Росії, які виробляють озброєння, тоді як частина його виробничих активів продовжує працювати в передмістях Брюсселя.

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Нагадаємо, у травні 2025 року Україна запровадила санкції проти компаній, пов’язаних із російськими олігархами. Під обмеження потрапили 19 російських енергетичних підприємств групи "Новатек", чотири компанії, що постачають титан до РФ, а також дві металургійні компанії, пов’язані з російським олігархом Лісіним.

Раніше видання "Українська правда" оприлюднило розслідування, у якому йдеться, що друга найбагатша людина Росії, власник Новоліпецького металургійного комбінату (НЛМК) Володимир Лісін, підтримує співпрацю з російськими підприємствами, які виробляють ракети, дрони та ядерну зброю.