Подолати кадровий дефіцит допоможуть сучасні програми перекваліфікації та нові підходи до мультифункціональності, – досвід "Метінвесту"

Група "Метінвест" розвиває програми оперативного перенавчання персоналу та формує пул мультифункціональних фахівців, щоб швидко реагувати на дефіцит кадрів і виробничі виклики в умовах війни.

Про це розповів директор департаменту організаційного менеджменту та управління винагородами Групи "Метінвест" Артем Логачов під час Jobs&Skills 4 Ukraine Forum у Києві, повідомляє пресслужба компанії.

Форум об’єднав представників влади, бізнесу, освітнього сектору та міжнародних організацій для обговорення питань зайнятості й розвитку ринку праці. Організаторами заходу виступили Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, Федерація роботодавців та Група Світового банку.

Дефіцит кадрів і адаптація виробництва

За словами Логачова, підприємства "Метінвесту" працюють у безпосередній близькості до лінії фронту, а нестача персоналу в компанії нині становить близько 3 тисяч працівників.

Серед основних причин ‒ мобілізація, переїзд людей у безпечніші регіони та виїзд частини працівників за кордон. У таких умовах бізнес змушений швидко адаптуватися та прискорювати підготовку нових спеціалістів.

"Ворог змушує бізнес швидко перебудовуватися ‒ переналаштовувати ланцюги постачання, збутові мережі та виробничі потужності. Ми приймаємо цей виклик, але для цього нам критично потрібні швидкість і гнучкість. Маємо дуже оперативно перенавчати людей і переводити їх на інші ділянки роботи. Інколи буквально за добу", ‒ підкреслив Логачов.

Перекваліфікація та мультифункціональні працівники

У компанії впроваджено власні програми перекваліфікації тривалістю від трьох до чотирьох місяців, які дозволяють співробітникам здобути нову професію без тривалого відриву від виробництва.

Ще один напрям ‒ підготовка мультифункціональних працівників, які володіють кількома спеціальностями. Це дає змогу оперативно перерозподіляти персонал між виробничими ділянками залежно від потреб підприємств і змін операційної ситуації.

Співпраця бізнесу і держави у підготовці кадрів

Логачов наголосив на необхідності посилення взаємодії бізнесу та держави у сфері професійного навчання. "Метінвест" готовий долучатися до державних програм ваучерного навчання та пропонувати короткострокові курси для мешканців регіонів присутності підприємств.

"Важливо, щоб ваучери покривали короткі й максимально практичні програми, які швидко дають людині конкретну кваліфікацію та базу знань ‒ достатню, щоб уже наступного дня безпечно працювати", ‒ пояснив він.

У компанії переконані, що розвиток системи швидкої перекваліфікації та співпраця бізнесу й держави допоможуть адаптувати ринок праці до потреб економіки та забезпечити підприємства необхідними кадрами в умовах воєнного часу.

"Метінвест" Ріната Ахметова є одним із найбільших інвесторів в українську економіку ‒ з 24 лютого 2022 року компанія інвестувала понад 28 млрд грн. Також компанію називають одним із провідних роботодавців для ветеранів та студентів-інженерів: нині на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи у великому бізнесі.

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Нагадаємо, Міносвіти, Група "Метінвест", ДТЕК та інші партнери розпочали реалізацію проєкту Modern Learning Spaces, у межах якого в академічних ліцеях по всій Україні створюватимуть сучасні STEM-простори. Ініціатива спрямована на зменшення дефіциту інженерних і технічних кадрів та підготовку молоді до роботи в ключових галузях економіки.