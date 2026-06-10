ICC Ukraine закликала зберегти чинні тарифи на передачу та диспетчеризацію електроенергії до оцінки економічних наслідків

Український національний комітет Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) закликав залишити без змін тарифи на передачу та диспетчерське управління електроенергією до завершення комплексного аналізу наслідків їх перегляду. В організації наголошують, що в умовах війни необхідно зберегти баланс між стабільністю енергосистеми та конкурентоспроможністю українських виробників.

Про це заявив президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов, коментуючи можливе коригування тарифу НЕК "Укренерго" з 1 липня.

Стан енергосистеми та навантаження на галузь

За словами Щелкунова, бізнес усвідомлює складність ситуації в енергетичному секторі після численних атак на інфраструктуру. Значні ресурси спрямовуються на відновлення об’єктів, підготовку до опалювального сезону та підтримку стабільної роботи енергосистеми.

Водночас у ICC Ukraine підкреслюють необхідність детального аналізу структури тарифу до ухвалення будь-яких рішень.

"Від цього рішення залежить не лише фінансовий стан окремих підприємств, а й перспективи економічного відновлення України загалом", – наголосив Щелкунов.

Ризики для промисловості та економіки

У комітеті зазначають, що українські виробники вже працюють у надскладних умовах, а зростання енергетичних витрат може найбільше вдарити по енергоємних галузях ‒ металургії, машинобудуванню, хімічній промисловості, виробництву будматеріалів та агропереробці. Для цих секторів енергетична складова є критичною частиною собівартості продукції.

Як наслідок, підприємства можуть втратити частину конкурентних позицій на зовнішніх ринках, що вплине на експорт, валютні надходження та податкову базу.

Міжнародна практика та пропозиції ICC Ukraine

ICC Ukraine нагадує, що в кризові періоди розвинені країни зазвичай підтримують промислових споживачів, а не збільшують їхнє фінансове навантаження. Зокрема, після енергокризи 2022–2023 років Німеччина запровадила компенсаційні механізми для енергоємних підприємств, а Франція реалізувала програми державної підтримки для бізнесу, який постраждав від високих цін на енергію.

"Ці приклади демонструють важливу закономірність: під час економічних та безпекових криз розвинені країни намагаються не перекладати всі витрати на бізнес, розуміючи, що саме виробничий сектор є основою майбутнього економічного відновлення", – зазначив Щелкунов.

У зв’язку з цим ICC Ukraine пропонує використовувати внутрішні та зовнішні резерви для фінансування потреб енергосистеми, зокрема через аудит витрат, оптимізацію інвестиційних програм, залучення міжнародної допомоги, зменшення технологічних втрат і підвищення платіжної дисципліни.

В організації підкреслюють, що тарифні рішення мають оцінюватися не лише з точки зору окремих компаній, а й їхнього впливу на економіку загалом.

"Україна веде боротьбу не лише за територіальну цілісність, а й за збереження власного промислового потенціалу. Кожне підприємство, яке продовжує працювати, сплачувати податки та забезпечувати робочі місця, є елементом економічної стійкості держави", – додав Щелкунов.

ICC Ukraine вважає доцільним зберегти чинні тарифи на передачу та диспетчеризацію електроенергії до завершення повного аналізу економічних наслідків та розгляду альтернативних джерел фінансування.

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Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, пропонує з 1 липня 2026 року підвищити тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії до 903,53 грн/МВт-год без ПДВ, що на 21,62% більше від чинного рівня.

Також НКРЕКП пропонує збільшити тариф на диспетчеризацію на 7,83% ‒ до 118,64 грн/МВт-год. Відповідний проєкт постанови регулятор схвалив на засіданні 26 травня.