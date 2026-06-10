"Prozorro.Продажі" отримали нового голову правління: що про нього відомо?

9 червня 2026 року Наглядова рада АТ "Прозорро.Продажі" за результатами відкритого конкурсу призначила нового голову правління ‒ Ігоря Добрована.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Конкурс відбувся у відкритому конкурентному форматі відповідно до кращих практик корпоративного управління та з дотриманням вимог законодавства. Процес проходив під наглядом Наглядової ради, координувався Комітетом з питань призначень та визначення винагороди й супроводжувався незалежним консультантом з executive search ‒ міжнародною компанією Amrop.

Що відомо про нового керівника?

Ігор Доброван ‒ управлінець із понад 15-річним досвідом роботи в державному та приватному секторах на перетині фінансів, технологій і регульованих ринків. Серед ключових етапів його кар’єри ‒ керівництво SMIDA (Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку України), де він здійснив комплексну трансформацію установи: оновив бізнес-модель, впровадив цифрові рішення та галузеві ІТ-продукти.

Раніше обіймав посади фінансового та генерального директора у великому медіахолдингу, а також працював у NeSPat, де відповідав за вихід на міжнародні ринки та впровадження стандартів ISO 27001, ISO 9001 і GDPR. Має ступінь MBA Києво-Могилянської бізнес-школи.

Як відбудеться передача повноважень?

Передача повноважень відбуватиметься у плановому режимі. Компанія продовжує роботу без перебоїв, зберігаючи стабільність для користувачів, партнерів і команди та залишаючись відданою своїй місії.

Сергій Бут, який очолював АТ "Прозорро.Продажі" протягом останніх 3,5 років, завершив роботу в компанії 9 червня.

АТ "Прозорро.Продажі" ‒ акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Компанія забезпечує роботу електронної торгової системи, через яку проводяться онлайн-аукціони з продажу та оренди публічних активів. "Прозорро.Продажі" гарантує прозорість торгів, неможливість втручання в їх перебіг, рівний доступ учасників та можливість у режимі реального часу стежити за результатами аукціонів.

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Нагадаємо, на початку квітня голова правління "Prozorro.Продажі" Сергій Бут прийняв рішення залишити посаду, які він обійняв у 2023 році після переходу Олексія Соболева (зараз – міністр економіки) у виконавчу владу.

Як повідомлялося, за підсумками 2025 року в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" було успішно завершено майже 28,7 тис. онлайн-аукціонів на загальну суму понад 16,2 млрд грн.