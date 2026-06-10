"Нафтогаз" вперше забронював довгострокові СПГ-потужності в Європі

Група "Нафтогаз" вперше забронювала довгострокові потужності з регазифікації СПГ у Європі. Йдеться про газовий термінал у Клайпеді (Литва) на період з 2033 до 2044 року.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Відповідну процедуру розподілу потужностей успішно завершив оператор терміналу KN Energies.

За словами Корецького, для України цей крок є важливим етапом у диверсифікації джерел і маршрутів постачання газу. Раніше подібні операції здійснювалися у партнерстві з іншими компаніями, тоді як нині йдеться про перехід до нового рівня довгострокового планування та співпраці.

"Такі рішення мають стратегічне значення для енергетичної безпеки України, розширюють наші можливості доступу до глобального ринку СПГ та зміцнюють довгострокову стійкість газопостачання", ‒ пояснив Корецький.

"Нафтогаз" став одним із п’яти замовників, які забронювали довгострокові потужності терміналу. Разом із ним участь у розподілі взяли Equinor, Ignitis, Latvenergo та Gasum.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, група "Нафтогаз" досягла принципових домовленостей зі спеціальним комітетом власників двох серій єврооблігацій щодо реструктуризації зобов’язань загальним обсягом близько 1,2 млрд євро.

Нагадаємо, у середині травня ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" здійснило закупівлю природного газу на "Українській енергетичній біржі". Це була перша біржова купівля газу компанією за понад 10 місяців ‒ з липня 2025 року.