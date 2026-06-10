"Інтерпайп" пропонує пілотний проєкт створення зони промислової акселерації між метсекторами Румунії та України

Україну варто сприймати не лише як потенційного учасника європейського промислового простору в майбутньому, адже український бізнес уже сьогодні сприяє реалізації цілей Європейського Союзу у сферах конкурентоспроможності, стійкості та декарбонізації.

Про це заявила GR-директорка "Інтерпайпу" Наталія Сидорук під час "круглого столу" в межах 9-го засідання Діалогу високого рівня Україна-ЄС з горизонтальних питань та окремих галузей промисловості, що відбулося 8 червня 2026 року в Брюсселі.

Український бізнес вже інтегрується в європейську промисловість

В компанії нагадали, що протягом останніх років "Інтерпайп" інвестував значні кошти у впровадження найвищих екологічних і виробничих стандартів ЄС, що дозволило суттєво скоротити викиди CO2. Темпи скорочення парникових газів у групі відповідають цілям European Green Deal до 2030 року.

Крім того, 1 квітня 2026 року компанія завершила угоду з придбання трубного заводу в Румунії, який у травні офіційно отримав назву Interpipe Roman S.A.

Пропозиція щодо Зони промислової акселерації

У компанії звернули увагу на процес адаптації Закону про прискорення розвитку промисловості ЄС (EU Industrial Accelerator Act), який передбачає створення Зон промислової акселерації.

"Зараз ми стежимо за адаптацією Закону про прискорення розвитку промисловості ЄС (EU Industrial Accelerator Act) із нормами створення Зон промислової акселерації. Ми вважаємо, що слід розглянути питання зміцнення промислових відносин між Євросоюзом та Україною шляхом об’єднання промислових зон обох сторін. Пілотний проєкт може базуватися на вже існуючих відносинах між українським та румунським сталеливарним секторами", ‒ зазначила Сидорук.

Спільні кластери та інвестиції

За словами представниці компанії, подальша взаємодія між Україною та ЄС може передбачати створення транскордонних промислових кластерів, узгоджений розвиток інфраструктури та реалізацію спільних інвестиційних проєктів, що сприятимуть зміцненню конкурентоспроможності обох сторін.

"Інтеграція України в європейський промисловий простір має бути інтересом не лише офіційного Києва, а й офіційного Брюсселю. Україну слід розглядати не лише крізь призму допомоги у відновленні. Чим сильніша наша промислова інтеграція сьогодні, тим більше можливостей завтра як для українського, так і для європейського бізнесу", ‒ підкреслила Сидорук.

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Як повідомлялося, компанія "Інтерпайп" завершила придбання заводу ArcelorMittal Tubular Products (AMTP), розташованого в місті Роман у Румунії. Угоду було фіналізовано 1 квітня після отримання всіх необхідних дозволів від антимонопольних органів та органів.

Нагадаємо, упродовж останніх років промислова компанія "Інтерпайп" значно збільшила кількість проєктів у сегменті спеціальних труб, що застосовуються у виробництві гідроциліндрів для різних типів спецтехніки. Така продукція користується сталим попитом серед європейських виробників будівельної, аграрної, кар’єрної та іншої спецтехніки.