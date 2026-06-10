Перегляд тарифів на передачу електроенергії потребує чіткішого обґрунтування та прогнозованої енергетичної політики, – Новак

Запропонований перегляд тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії потребує додаткового економічного обґрунтування та має розглядатися в межах довгострокової державної енергетичної політики.

Таку думку висловив економічний експерт Андрій Новак, коментуючи ініціативу НКРЕКП щодо зміни тарифів з 1 липня.

Тарифи перевищують рівень інфляції

За словами експерта, запропоноване підвищення тарифів суттєво випереджає поточні інфляційні показники, тому бізнес і споживачі потребують чіткого пояснення причин такого рішення.

"Якщо зміна тарифів значно перевищує інфляційні показники, суспільство та бізнес мають розуміти економічну логіку такого кроку і його очікуваний результат", – зазначив Новак.

Вплив на енергосистему та економіку

Він також звернув увагу, що серед аргументів на користь перегляду тарифів називають необхідність підтримки стабільності енергосистеми та стимулювання імпорту електроенергії у періоди можливого дефіциту. Водночас, на думку експерта, ці питання потребують ширшого професійного обговорення з урахуванням поточної ситуації в енергетиці.

Особливо чутливими зміни можуть стати для промисловості, аграрного сектору та переробної галузі, де електроенергія формує значну частку собівартості продукції. Новак наголосив, що тарифна політика виходить за межі виключно регуляторного питання і стосується загальної економічної стратегії держави.

"Держава має визначити баланс між фінансовою стійкістю енергетичних компаній та доступністю електроенергії для бізнесу і споживачів. Саме від цього залежить подальша тарифна політика", – наголосив експерт.

Потреба у довгостроковій енергостратегії

Новак підкреслив, що енергетика залишається стратегічною галуззю, тому ключову роль у формуванні правил ринку має відігравати держава. Серед інструментів впливу він назвав регуляторну політику, а також звернув увагу на відсутність публічно визначеної довгострокової енергетичної стратегії.

"Бізнес і споживачі мають розуміти, якою є державна політика в енергетиці: чи головним пріоритетом є максимальна фінансова самодостатність галузі, чи забезпечення доступності енергоресурсів для економіки. Саме така стратегія має бути основою для ухвалення тарифних рішень", – підсумував Новак.

Раніше народний депутат, ексміністр ЖКГ Олексій Кучеренко заявив, що перед переглядом тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії необхідно оцінити вплив таких рішень на економіку, оскільки їх не можна розглядати виключно через потреби енергосистеми.

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Як повідомлялося, Український національний комітет Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) виступив із закликом не змінювати тарифи на передачу та диспетчерське управління електроенергією до завершення комплексного аналізу можливих наслідків їх перегляду.

Нагадаємо, Нацкомісія з енергетики пропонує з 1 липня 2026 року підвищити тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії до 903,53 грн/МВт-год без ПДВ, що на 21,62% перевищує чинний рівень. Також НКРЕКП пропонує збільшити тариф на диспетчеризацію на 7,83% ‒ до 118,64 грн/МВт-год. Відповідний проєкт постанови регулятор ухвалив на засіданні 26 травня.