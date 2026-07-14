За тиждень 129 українських родин отримали доступну іпотеку за програмою "єОселя"
За минулий тиждень у межах державної програми доступної іпотеки "єОселя" українці оформили 129 кредитів на загальну суму 273 млн грн.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
Іпотеку під 3% отримали:
- 47 військовослужбовців і представників сектору безпеки;
- 8 педагогів;
- 4 медики;
- 4 науковці.
Кредити під 7% було надано:
- 44 українцям, які не мають власного житла;
- 22 внутрішньо переміщеним особам.
Від початку 2026 року програмою "єОселя" скористався 4 541 українець, які отримали пільгові іпотечні кредити на загальну суму 8,9 млрд грн.
Найбільше кредитів за програмою видали у Київській області ‒ 43, у Києві ‒ 25, а також у Вінницькій області ‒ 12.
За типом нерухомості 67 позичальників придбали житло на первинному ринку, з яких 23 об'єкти перебувають на етапі будівництва. Ще 62 кредити було оформлено на купівлю житла на вторинному ринку.
Нагадаємо, що у червні 2026 року 26,8% усіх оголошень про продаж житла в Україні відповідали вимогам державної програми компенсацій "єВідновлення". Водночас критеріям пільгової іпотечної програми "єОселя" відповідали 8,8% об'єктів нерухомості.
Раніше повідомлялося, що ветерани та сім'ї загиблих захисників України зможуть скористатися програмою "єОселя", оформивши пільгову іпотеку під 3% річних.
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