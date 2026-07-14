Загальна кількість небанківських фінансових установ України зменшилася на шість компаній. ІНФОГРАФІКА
У червні 2026 року кількість учасників небанківського фінансового ринку України скоротилася на шість установ і станом на 1 липня становила 738.
Водночас кількість банків із чинною ліцензією не змінилася, повідомляє Національний банк.
Протягом місяця НБУ примусово анулював ліцензії двом фінансовим компаніям та одному ломбарду. Усі вони були виключені з відповідних державних реєстрів.
Також із Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів виключили трьох брокерів.
Станом на 1 липня 2026 року на небанківському фінансовому ринку працювали:
- 389 фінансових компаній;
- 47 страховиків non-life;
- 10 life-страховиків;
- один страховик зі спеціальним статусом;
- 96 ломбардів;
- 79 кредитних спілок;
- один лізингодавець;
- 43 страхові брокери;
- 72 колекторські компанії.
Кількість банківських груп залишилася на рівні 15, а небанківських фінансових груп ‒ 39.
На платіжному ринку без змін працюють 13 платіжних систем, створених резидентами, зокрема дві державні, а також 10 міжнародних платіжних систем.
Серед надавачів фінансових платіжних послуг працюють:
- 15 платіжних установ;
- 11 фінансових установ із правом надання платіжних послуг;
- один банк ‒ емітент електронних грошей;
- один оператор поштового зв'язку.
До інших учасників ринку належать 100 комерційних агентів, 32 технологічні оператори платіжних послуг і шість надавачів нефінансових платіжних послуг.
У червні до Національного банку надійшов 171 запит щодо реєстраційних та ліцензійних процедур, зокрема:
- 109 ‒ від фінансових компаній і лізингодавців;
- 25 ‒ від страховиків;
- 13 ‒ від кредитних спілок і ломбардів;
- 23 ‒ від банків.
Як повідомлялося, Національний банк удосконалив порядок оцінки стійкості банків і банківської системи, привівши його у відповідність до нового механізму застосування підвищених пруденційних нормативів.
Нагадаємо, 3 липня Нацбанк оновив порядок розрахунку нормативів достатності капіталу для банків і банківських груп, доповнивши його врахуванням ризику розрахунків.
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