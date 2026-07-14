Загальна кількість небанківських фінансових установ України зменшилася на шість компаній. ІНФОГРАФІКА

У червні 2026 року кількість учасників небанківського фінансового ринку України скоротилася на шість установ і станом на 1 липня становила 738.

Водночас кількість банків із чинною ліцензією не змінилася, повідомляє Національний банк.

Протягом місяця НБУ примусово анулював ліцензії двом фінансовим компаніям та одному ломбарду. Усі вони були виключені з відповідних державних реєстрів.

Також із Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів виключили трьох брокерів.

Станом на 1 липня 2026 року на небанківському фінансовому ринку працювали:

389 фінансових компаній;

47 страховиків non-life;

10 life-страховиків;

один страховик зі спеціальним статусом;

96 ломбардів;

79 кредитних спілок;

один лізингодавець;

43 страхові брокери;

72 колекторські компанії.

Кількість банківських груп залишилася на рівні 15, а небанківських фінансових груп ‒ 39.

На платіжному ринку без змін працюють 13 платіжних систем, створених резидентами, зокрема дві державні, а також 10 міжнародних платіжних систем.

Серед надавачів фінансових платіжних послуг працюють:

15 платіжних установ;

11 фінансових установ із правом надання платіжних послуг;

один банк ‒ емітент електронних грошей;

один оператор поштового зв'язку.

До інших учасників ринку належать 100 комерційних агентів, 32 технологічні оператори платіжних послуг і шість надавачів нефінансових платіжних послуг.

У червні до Національного банку надійшов 171 запит щодо реєстраційних та ліцензійних процедур, зокрема:

109 ‒ від фінансових компаній і лізингодавців;

25 ‒ від страховиків;

13 ‒ від кредитних спілок і ломбардів;

23 ‒ від банків.

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Як повідомлялося, Національний банк удосконалив порядок оцінки стійкості банків і банківської системи, привівши його у відповідність до нового механізму застосування підвищених пруденційних нормативів.

Нагадаємо, 3 липня Нацбанк оновив порядок розрахунку нормативів достатності капіталу для банків і банківських груп, доповнивши його врахуванням ризику розрахунків.

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