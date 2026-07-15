Держава може втратити 1,8 мільярда гривень через справу "Укрінбанку": Верховний Суд ігнорує головних учасників

Фонд гарантування вкладів наполягає на своїй участі в розгляді Верховним Судом справи про неправомірне виведення "Укрінбанку" з-під нагляду держави.

Попри державну вагу спору, від результату якого залежить повернення державі 1,8 млрд грн, Верховний Суд відмовив Фонду в участі у судовому засіданні та планує розглянути справу без участі сторін. Натомість Фонд повторно подав клопотання про залучення сторін.

Нагадаємо, в справі розглядається законність дій колишніх власників ПАТ "Укрінбанк", які внесли зміни до Єдиного державного реєстру, змінили назву банку на ПАТ "Укрінком", змінили його юридичну адресу на нову в Сєвєродонецьку (нині окуповане місто Сіверськодонецьк) та перевели його в статус небанківської юридичної особи.

Такі дії фактично заблокували проведення ліквідаційної процедури, передбаченої законом, а активи банку були виведені з-під контролю процедури врегулювання.

Сьогодні ПАТ "Укрінком" намагається пройти процедуру банкрутства вже як небанківська юридична особа, що, на переконання Фонду, не забезпечує захисту кредиторів банку.

Зазначені 1,8 млрд грн – це кошти, які Фонд виплатив вкладникам за рахунок запозичень держави і які досі не повернуті до бюджету.

Однак історія "Укрінбанку" вже багато років супроводжується не лише господарськими спорами.

Зокрема, власнику банку Володимиру Клименку інкримінували зловживання службовим становищем, підробку документів, привласнення майна привласнення майна в особливо великих розмірах та шахрайство.

Слідство підозрювало Клименка в збитках банку на суму майже 70 млн грн через видачу незаконних банківських гарантій без реальних договорів.

Питання "Укрінбанку" є предметом розгляду Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час воєнного стану.

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