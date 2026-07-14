Українська IT-компанія SoftServe придбала технологічний бізнес в Індії

Один із найбільших сервісних ІТ-гігантів України, компанія SoftServe придбала індійську технологічну компанію NewVision.

Про це повідомляє Forbes.

Завдяки угоді до SoftServe приєднаються понад 700 інженерів з індійського міста Пуне. Це посилить позиції компанії на глобальному ринку.

Керівники NewVision Software – генеральний директор (СЕО) Капіл Годані та операційний директор (СОО) Балан Рамасвамі – залишаться на своїх посадах. Сама компанія продовжить працювати під власним брендом, але тепер повністю належатиме SoftServe.

Що відомо про сторони угоди

SoftServe – глобальна компанія у сфері цифрової інженерії та технологічного консалтингу. Спеціалізується на штучному інтелекті (ШІ), хмарних технологіях та роботі з даними.

У компанії працюють близько 10 тис. фахівців у 50 офісах по всьому світу.

Історія та масштаби компанії:

заснована у 1993 році у Львові;

є одним із найбільших роботодавців в Україні, Польщі, Болгарії, Румунії та Латинській Америці.

Клієнти та партнери:

реалізувала понад 20 тис. проєктів для IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera та Atlassian;

є партнером Google Cloud, AWS та Microsoft Azure, а також чотири роки поспіль (з 2023 року) визнається топпартнером NVIDIA.

NewVision Software – міжнародна ІТ-компанія, що займається консалтингом, розробкою софту, хмарними рішеннями та аналітикою. Має офіси в Індії, Сполучених Штатах Америки та на Близькому Сході.

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Нагадаємо, дочірня компанія польської ІТ-групи Euvic SA – Euvic Ukraine – залучила чотири млн євро інвестицій для продовження стратегії поглинання українських технологічних компаній.

Десятка найбільших ІТ-компаній індексу Опендатаботу 2026 року сукупно отримала 54,67 млрд грн доходу. Це на 3% менше порівняно з попереднім роком. Водночас поріг входу до топ-10 майже не змінився: якщо у 2025 році він становив 2,6 млрд грн, то у 2026 році зріс до 2,69 млрд грн.

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