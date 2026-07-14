Переробна промисловість України за пів року стала лідеркою за сплатою податків до бюджету
Лідером за обсягом сплачених податків в Україні за результатами першого півріччя стала переробна промисловість.
Як повідомила в.о. голови Державної податкової служби Лесія Карнаух, це 17,6% загальної суми сплати до зведеного бюджету, тобто практично кожна 5 гривня.
Інші галузі
Окрім того, значну частку надходжень сформували:
- оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 15,9%;
- державне управління й оборона, обов'язкове соціальне страхування – 12%;
- фінансова та страхова діяльність – 11,5%.
Порівняння з минулим роком
Як зауважила Карнаух, ці сфери також продемонстрували найбільше зростання сплати до бюджету порівняно з першим півріччям 2025 року.
Переробна промисловість знову опинилася на першому місці, збільшивши сплату на 33,5 млрд грн (+19,1%).
Зростання інших галузей розподілилося наступним чином:
- підприємства сфери державного управління й оборони сплатили на 21,3 млрд грн більше (+17,5%),
- оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – на 18,6 млрд грн (+10,9%),
- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 18,3 млрд грн (+28,5%).
Надходження до бюджету
Як повідомлялося, за підсумками першого півріччя 2026 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 287,7 млрд грн.
У червні 2026 року Міністерство фінансів спрямувало до загального фонду місцевих бюджетів міжбюджетні трансферти на загальну суму 38,5 млрд грн.
Нагадаємо, за підсумками січня-травня 2026 року доходи загального фонду державного бюджету України сягнули 1,36 трлн грн. Найбільші надходження забезпечили міжнародна грантова допомога.
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