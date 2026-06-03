Загальний фонд держбюджету України з початку року отримав понад 1,3 трильйона. Звідки надходили кошти?. ІНФОГРАФІКА

За січень-травень 2026 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 1,36 трлн грн.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

Податкова та митниця

Зокрема, серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:

258 млрд грн – податок на додану вартість (ПДВ) із ввезених на митну територію України товарів;

180,7 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

167,5 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір;

132,7 млрд грн – ПДВ з вироблених в Україні товарів, (зібрано 231,1 млрд грн, відшкодовано – 98,4 млрд грн);

123,6 млрд грн – акцизний податок;

25,1 млрд грн – ввізне та вивізне мито;

19,9 млрд грн – рентна плата за користування надрами;

10,1 млрд грн – дивіденди та частина чистого прибутку.

Міжнародна допомога

Окрім того, важливими джерелами доходів загального фонду державного бюджету в січні-травні цього року стали кошти міжнародної грантової допомоги у розмірі 249,9 млрд грн, а також перерахування у квітні та травні поточного року частини прибутку Національного банку України в сумі 146,1 млрд грн.

Загальні надходження

Загалом за п'ять місяців поточного року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 1,8 трлн грн податків, зборів та інших платежів.

Касові видатки держбюджету за цей період становили 2,25 трлн грн, зокрема й загального фонду – 1,8 млрд грн.

Надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) до фондів пенсійного та соціального страхування склали 301,7 млрд грн, із яких 63,6 млрд грн надійшло в травні.

Державні запозичення

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень–травень 2026 року становили 260,6 млрд грн, або 36,1 % від запланованих на цей період.

Зовнішні джерела

Із зовнішніх джерел надійшло 68,2 млрд грн (або близько $1,6 млрд), зокрема:

65,56 млрд грн (1,1 млрд СПЗ) надходження коштів Міжнародного валютного фонду;

2,03 млрд грн ($46,7 млн) надходження коштів позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) в рамках додаткового фінансування до програми "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE);

0,4 млрд грн ($8,13 млн) надходження коштів позики Міжнародної асоціації розвитку (МБРР) в рамках проєкту "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN);

0,26 млрд грн ($5,95 млн) надходження коштів позики МАР (МБРР) в рамках додаткового фінансування до програми "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління (SURGE)".

Погашення та обслуговування

Платежі з погашення державного боргу за п'ять місяців поточного року склали 229 млрд грн (99% плану), платежі з обслуговування – 143,8 млрд грн (92,7% плану).

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Раніше в Державній податковій службі заявили, що виконання плану надходжень до державного бюджету України за січень-травень поточного року становить 101,9%, за травень – 103,7%.

До того повідомлялося, що до загального фонду державного бюджету України в травні 2026 року надійшло 316 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Також стало відомо, що від початку 2026 року державний та гарантований державою борг України скоротився на понад 190 млн євро.

Наприкінці травня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні (за основу) законопроєкт про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони (№15224). Зміни пов'язані з запланованими надходженням до України фінансової підтримки від Євросоюзу – 45 млрд євро – та спрямовані передусім на зміцнення обороноздатності держави.