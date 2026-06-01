Податкова заявила про перевиконання плану надходжень до держбюджету. Порівняно з минулим роком вони зросли на 12,3%

Виконання плану надходжень до державного бюджету України за січень-травень поточного року становить 101,9%, за травень – 103,7%.

Про це повідомила очільниця Державної податкової служби Леся Карнаух.

Надходження за травень

Як повідомляється, план надходжень податків та зборів, які контролює Держподаткова, виконаний на 103,7%.

Додаткові надходження становлять + 5,3 млрд грн, а надходження до загального фонду держбюджету – 148,8 млрд грн.

Основними джерелами наповнення бюджету в травні стали:

податок на прибуток підприємств – 68,6 млрд грн (+12,6 млрд грн до плану),

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 36,7 млрд грн (+2,1 млрд грн).

"Попри позитивну динаміку надходжень вже не перший місяць спостерігаємо проблеми з виконанням низки бюджетоформуючих показників. Зокрема, ПДВ та акциз. Причини об'єктивні – зумовлені постійними атаками на енергетику, скороченням виробництва та зміною логістики", – також зазначила Карнаух.

Надходження за п'ять місяців

Надходження до загального фонду в січні-травні становили 584,7 млрд грн, тобто виконання плану склало 101,9%.

Понад план надійшло + 11,2 млрд грн.

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року надходження зросли на 64,2 млрд грн (+12,3%).

Як повідомлялося, до загального фонду державного бюджету України в травні 2026 року надійшло 316 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Наприкінці травня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні (за основу) законопроєкт про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони (№15224). Зміни пов'язані з запланованими надходженням до України фінансової підтримки від Євросоюзу – 45 млрд євро – та спрямовані передусім на зміцнення обороноздатності держави.

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету України за січень-квітень становила 1,35 трлн грн, що на 163,6 млрд грн, або на 13,8%, більше ніж за аналогічний період минулого року.