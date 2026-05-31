Загальний фонд держбюджету України в травні отримав 316 мільярдів. Які податки забезпечили найбільше коштів?. ПЕРЕЛІК

Загальний фонд держбюджету України в травні отримав 316 мільярдів. Які податки забезпечили найбільше коштів?.
До загального фонду державного бюджету України в травні 2026 року надійшло 316 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов'язкових платежів.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.
Як повідомляється, надходження платежів від Державної податкової служби становили 146,8 млрд грн, зокрема:
- 68,6 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
- 36 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
- 19,8 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 41,8 млрд, відшкодовано – 22 млрд грн);
- 12,3 млрд грн – акцизний податок;
- 3,7 млрд грн – частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій;
- 2,7 млрд грн – дивіденди від підприємств з державною часткою власності;
- 2,6 млрд грн – рентна плата.
Платежі від Державної митної служби склали 68,1 млрд грн.
Міжнародна допомога
Окрім того, іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 21,7 млрд грн.
Загальні надходження
Загалом за підсумками травня поточного року до загального і спеціального фондів державного бюджету України надійшло 411,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Окрім того, 58,7 млрд грн надійшло у вигляді єдиного соцвнеску до фондів пенсійного та соціального страхування.
Як повідомлялося, від початку 2026 року державний та гарантований державою борг України скоротився на понад 190 млн євро.
Наприкінці травня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні (за основу) законопроєкт про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони (№15224). Зміни повʼязані з запланованими надходженням до України фінансової підтримки від Євросоюзу – 45 млрд євро – та спрямовані передусім на зміцнення обороноздатності держави.
Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету України за січень-квітень становила 1,35 трлн грн, що на 163,6 млрд грн, або на 13,8%, більше ніж за аналогічний період минулого року.
