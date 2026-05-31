Загальний фонд держбюджету України в травні отримав 316 мільярдів. Які податки забезпечили найбільше коштів?. ПЕРЕЛІК

До загального фонду державного бюджету України в травні 2026 року надійшло 316 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Як повідомляється, надходження платежів від Державної податкової служби становили 146,8 млрд грн, зокрема:

68,6 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

36 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

19,8 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 41,8 млрд, відшкодовано – 22 млрд грн);

12,3 млрд грн – акцизний податок;

3,7 млрд грн – частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій;

2,7 млрд грн – дивіденди від підприємств з державною часткою власності;

2,6 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Державної митної служби склали 68,1 млрд грн.

Міжнародна допомога

Окрім того, іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 21,7 млрд грн.

Загальні надходження

Загалом за підсумками травня поточного року до загального і спеціального фондів державного бюджету України надійшло 411,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Окрім того, 58,7 млрд грн надійшло у вигляді єдиного соцвнеску до фондів пенсійного та соціального страхування.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, від початку 2026 року державний та гарантований державою борг України скоротився на понад 190 млн євро.

Наприкінці травня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні (за основу) законопроєкт про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони (№15224). Зміни повʼязані з запланованими надходженням до України фінансової підтримки від Євросоюзу – 45 млрд євро – та спрямовані передусім на зміцнення обороноздатності держави.

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету України за січень-квітень становила 1,35 трлн грн, що на 163,6 млрд грн, або на 13,8%, більше ніж за аналогічний період минулого року.