Держборг України з початку року скоротився на 190 мільйонів євро. Які основні кредитори?. ІНФОГРАФІКА

Від початку 2026 року державний та гарантований державою борг України скоротився на понад 190 млн євро.

Як повідомили в Міністерстві фінансів, Україна утримує контрольовану боргову динаміку навіть в умовах повномасштабної війни.

Водночас структура боргового портфеля залишається переважно пільговою та довгостроковою, а частка гарантованого боргу надалі знижується.

Структура держборгу

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України станом на 30 квітня 2026 рокусклала 9,35 трлн грн (181,2 млрд євро або $212 млрд) зокрема:

державний зовнішній борг – 7,08 трлн грн (75,78%), або 137,3 млрд євро ($160,66 млрд);

державний внутрішній борг – 2 трлн грн (21,44%), або 38,8 млрд євро ($45,45 млрд);

гарантований державою борг – 259,36 млрд грн (2,78%), або 5 млрд євро ($5,88 млрд).

Зростання держборгу

Порівняно з показниками на кінець березня 2026 року обсяг державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті зріс на 112,5 млрд грн.

Водночас порівняно з початком року борг скоротився на 190 млн євро в євровому еквіваленті та на $1,3 млрд – у доларовому.

Зростання боргу в квітні в гривневому вимірі було зумовлене насамперед ефектом курсової переоцінки зовнішніх зобов'язань.

Гарантований державою борг

Гарантований державою борг продовжує скорочуватись: за чотири місяці поточного року він зменшився з 276,7 млрд грн до 259,4 млрд грн (з 5,55 млрд євро до 5,03 млрд євро): тобто на 17,3 млрд грн, або 6,2%.

Його частка у загальному борзі знизилась з 3,06% до 2,78%.

Зокрема, з початку року гарантований зовнішній борг зменшився на 17,64 млрд грн – до 194,75 млрд грн, а гарантований внутрішній борг збільшився на 0,32 млрд грн – до 64,61 млрд грн, за рахунок збільшення обсягу портфельних гарантій.

Походження коштів

У структурі кредиторів державного та гарантованого державою боргу переважають пільгові позики, отримані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав – 65,8%.

Найбільша частка таких зобов'язань припадає на Європейський Союз – 3,62 трлн грн (70,24 млрд євро), або 38,77% загального боргу.

Частка державних цінних паперів, розміщених на внутрішньому ринку, становить 21,4%, на зовнішньому ринку – 8,8%, а позики від комерційних банків та інших фінансових установ – близько 3,9%.

Середньозважена ставка

Середньозважена ставка державного боргу станом на кінець квітня 2026 року знизилася до 4,45% проти 4,51% у січні 2026 року та 4,6% у квітні 2025 року.

Середньозважений строк до погашення становив 13,06 року проти 13,39 року в січні 2026 року та 12,1 року – в квітні 2025 року.

Відтак у річному вимірі борговий портфель став дешевшим і довшим за строками погашення, що зменшує вартість його обслуговування та знижує ризики рефінансування в середньостроковій перспективі.

Валютна структура

У валютній структурі державного і гарантованого державою боргу найбільша частка припадає на євро – 44,6%, далі – долар США (22,5%) і гривня (20,6%).

Частки спеціальних прав запозичення (СПЗ) та інших валют – англійських фунтів стерлінгів, канадських доларів і японських єн – 9,1% та 3,1% відповідно.

Попередні показники

Як повідомлялося, державний і гарантований державою борг України станом на 31 березня поточного року становив 9,23 трлн грн, або $210,82 млрд.

Нагадаємо, в квітні 2026 року Україна та група офіційних кредиторів України підписали меморандум про взаєморозуміння щодо відтермінування виплат за державним та гарантованим державою боргом України.

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець лютого 2026 року склала $213,18 млрд, зменшившись за місяць на $1,8 млрд.

Станом на 31 січня 2026 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України склав 9,21 трлн грн, або $215 млрд.

На кінець 2025 року сукупна сума боргових зобов'язань становила 9,04 трлн грн ($213,3 млрд), що на 29,5% (на 28,4% у доларах) перевищує показники кінця 2024 року. За дванадцять місяців борг зріс на 2,06 трлн грн ($47,3 млрд) і досяг позначки 98,4% від прогнозованого ВВП України за 2025 рік.