Україна домовилася з кредиторами про відтермінування платежів за держборгом

Україна та група офіційних кредиторів України підписали меморандум про взаєморозуміння щодо відтермінування виплат за державним та гарантованим державою боргом України.

Як повідомили в Міністерстві фінансів, документ підписано міністром фінансів України Сергієм Марченком та уповноваженими представниками країн-кредиторів, серед яких Канада, Франція, Німеччина, Японія, Італія, Нідерланди, Велика Британія, США та Республіка Корея.

"Меморандум продовжує попередні домовленості 2022 та 2023 років і є важливим елементом міжнародної фінансової підтримки України", – зазначили в Мінфіні.

Що передбачено

Документ передбачає відтермінування платежів за державним та гарантованим державою боргом, що підлягали сплаті в період із лютого 2026 року.

Обслуговування й погашення боргу буде відтерміновано до кінця лютого 2030 року, що узгоджується з новою програмою Міжнародного валютного фонду.

Виплата відтермінованих сум здійснюватиметься після завершення цього періоду рівними піврічними платежами протягом 2035–2039 років, із передбаченою капіталізацією відсотків.

"Це рішення є критично важливим для України, адже дозволяє суттєво знизити боргове навантаження на державний бюджет. Відтермінування платежів створює можливість спрямувати вивільнені фінансові ресурси на першочергові потреби держави, зокрема фінансування оборони, соціальної сфери та відновлення економіки", – зазначив Марченко.

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Держборг України

Як повідомлялося, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець лютого 2026 року склала $213,18 млрд, зменшившись за місяць на $1,8 млрд.

Станом на 31 січня 2026 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України склав 9,21 трлн грн, або $215 млрд.

Нагадаємо, на кінець 2025 року сукупна сума боргових зобов'язань становила 9,04 трлн грн ($213,3 млрд), що на 29,5% (на 28,4% у доларах) перевищує показники кінця 2024 року. За дванадцять місяців борг зріс на 2,06 трлн грн ($47,3 млрд) і досяг позначки 98,4% від прогнозованого ВВП України за 2025 рік.