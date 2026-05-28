Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету-2026. Куди спрямують гроші?

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні (за основу) законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони (№15224). Зміни повʼязані з запланованими надходженням до України фінансової підтримки від Євросоюзу – 45 млрд євро – та спрямовані передусім на зміцнення обороноздатності держави.

Чому вносяться зміни?

Європейський парламент ухвалив пакет рішень про надання Україні критично важливої фінансової підтримки (Ukraine Support Loan) загальним обсягом до 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

Верховна Рада вже ратифікувала угоду з ЄС про цю позику, взявши на себе низку зобовʼязань.

Як пояснили в Міністерстві фінансів, планується, що цьогоріч до державного бюджету України надійде перша половина пакету – 45 млрд євро (2 трлн 221 млрд грн за середньорічним курсом), з яких:

13,2 млрд євро – бюджетна підтримка для соціально-гуманітарних потреб;

31,8 млрд євро – підтримка обороноздатності та безпеки держави.

Зміни до кошторису передбачають, що доходи держбюджету-2026 зростуть на 2 трлн 291 млрд грн (з урахуванням проєкту змін доходи складатимуть майже 5 трлн 196 млрд грн) завдяки трьом джерелам:

фінансова підтримка ЄС (механізм посиленого співробітництва) – 2 трлн 221 млрд грн;

додаткові надходження в межах виконання Плану України (реалізація ініціативи ЄС Ukraine Facility) – 47,7 млрд грн;

збільшення надходжень від ПДФО завдяки збільшення обсягу грошового забезпечення військових – 22,6 млрд гривень.

Окрім того, головні розпорядники коштів державного бюджету подали пропозиції щодо скорочення видатків на 276,3 млн грн відповідно до протокольного доручення Кабінету Міністрів.

Дефіцит бюджету зменшиться

Завдяки значному обсягу зовнішньої підтримки у формі грантів, передбачено зменшення дефіциту державного бюджету на 651,5 млрд грн – з 18,5% до 12,1% ВВП (скорочення на 6,4%).

Куди спрямують гроші?

Оборона та безпека

Ключова зміна – суттєве збільшення фінансування сектору безпеки й оборони. Зростання складатиме 1 трлн 560 млрд гривень, тож загальний ресурс на сектор з урахуванням проєкту змін складатиме 4 трлн 367 млрд грн.

Додаткові кошти розподілятимуться за трьома основними напрямами:

+174,3 млрд грн (загальний ресурс – 1 трлн 454 млрд грн) – грошове забезпечення військовослужбовців.

+1 трлн 371 млрд грн (загальний ресурс – 2 трлн 297 млрд грн) – озброєння та військова техніка. Кошти спрямовуватимуться на закупівлю та ремонт військової техніки, озброєння, боєприпасів.

+14,6 млрд грн (загальний ресурс – 213,6 млрд грн) – резерв для сектору безпеки та оборони.

В ухваленому нині законопроєкті також відображені дві важливі новації:

Зарахування військового збору з 1 липня 2026 року передбачається до спеціального фонду держбюджету. Він спрямовуватиметься на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.

За пропозицією Міноборони, надходження від вивізного мита на товари військового призначення та подвійного використання, після його запровадження, спрямовуватимуться на закупівлю та модернізацію озброєння, розвиток оборонно-промислового комплексу, впровадження нових технологій та грошове забезпечення військових.

Стійкість регіонів на зиму 2026/27

Окремою новою бюджетною програмою передбачатиметься 40 млрд грн на реалізацію Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст.

"Головна мета – захистити людей від наслідків можливих атак на енергетичну інфраструктуру, забезпечити стале проходження осінньо-зимового сезону 2026/27 року та безперебійне надання комунальних послуг", – наголошують у Мінфіні.

Кошти спрямовуватимуться на:

інженерно-технічний захист об'єктів критичної інфраструктури;

розподілення теплової генерації (блочно-модульні котельні);

розподілення генерації електричної енергії (когенераційні установки);

резервні джерела живлення для об'єктів тепло- та водопостачання;

Резервний фонд.

Відповідно до законопроєкту, до Резервного фонду державного бюджету додатково спрямовуватиметься 40 млрд гривень. Ці кошти призначатимуться для фінансування непередбачуваних заходів в умовах воєнного стану – зокрема ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією рф.

Утім, гроші з Резервного фонду можуть спрямовувати й на інші ініціативи, як, наприклад, програми підтримки українців на кшталт "зимової тисячі" чи Національний кешбек.

Що далі?

Комітет Верховної Ради з питань бюджету спільно з Мінфіном підготують законопроєкт до розгляду Верховною Радою України в другому читанні за скороченою процедурою. Після ухвалення змін у цілому, підписання президентом й офіційного опублікування зміни набудуть чинності, що дозволить розпочати фінансування за новими та збільшеними статтями.