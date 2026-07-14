Мінфін узгодив план боротьби зі штучним дробленням бізнесу

Міністр фінансів України Сергій Марченко та учасники міжвідомчої робочої групи з питань детінізації економіки узгодили подальші кроки щодо протидії штучному дробленню бізнесу.

Про це повідомили у пресслужбі Мінфіну.

Конкретні деталі та зміст затверджених кроків у офіційному повідомленні відомства наразі не розкривають.

У зустрічі взяли участь керівники Державної податкової служби (ДПС), Державної митної служби (ДМС), Держфінмоніторингу та Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Вони обговорили виконання доручень першого засідання групи, яке раніше очолювала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За словами Марченка, детінізація є ключовим пріоритетом уряду та основою співпраці з міжнародними партнерами.

"Наше спільне завдання – створити рівні та прозорі правила для бізнесу та мінімізувати можливості для функціонування схем. Це запит відповідального бізнесу, і ми його враховуємо", – наголосив Марченко.

Напрямки роботи та плани робочої групи

Системні рішення:

перехід від точкового реагування на порушення до масштабних рішень, які захистять легальний бізнес від недобросовісної конкуренції.

Наповнення бюджету:

додаткові надходження планують забезпечити через розширення бази оподаткування та боротьбу з тінню, а не через посилення тиску на чесних підприємців.

Протидія схемам:

учасники заслухали пропозиції щодо детінізації ринку праці, боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів та підготовки до запуску системи "еАкциз".

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Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна потребує ухвалення закону про оподаткування імпортних посилок вартістю до 150 євро.

За його словами, це є умовою фінансування з боку Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду (МВФ), проте існує суттєвий ризик неприйняття документа через низький рівень суспільної підтримки.

Нагадаємо, Євросоюз і МВФ наполягають на внесенні змін до системи оподаткування міжнародних посилок як умови для отримання частини фінансової підтримки. Частина допомоги Україні обсягом 90 млрд євро може бути надана лише після ухвалення відповідних змін до податкового законодавства.

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