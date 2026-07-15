84% українських товарів отримали безмитний доступ до ринку Туреччини

Верховна Рада України ратифікувала Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, яка відкриває додаткові перспективи для українського експорту.

Документ забезпечує безмитний доступ до турецького ринку для 84% української продукції, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Туреччина є одним із ключових торговельних партнерів України. У 2025 році вона посіла друге місце за обсягом українського експорту та третє – за загальним товарообігом. Двостороння торгівля між країнами зросла до $7,9 млрд, а український експорт – до $2,7 млрд", ‒ пояснили у відомстві.

Що це дає для України?

Для окремих чутливих категорій товарів передбачено тарифні квоти та перехідні механізми, які дадуть змогу ринку поступово адаптуватися до нових умов.

Крім того, документ передбачає застосування оновлених пан-євро-середземноморських правил визначення походження товарів. Завдяки цьому українські виробники зможуть використовувати турецькі матеріали та комплектуючі, зберігаючи преференційне походження продукції для її подальшого експорту до країн ЄС.

Це створить додаткові можливості для інтеграції українських підприємств до європейських і регіональних виробничих ланцюгів.

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Нагадаємо, у травні Україна та Туреччина домовилися про збільшення квоти дозволів на міжнародні автомобільні перевезення. Зокрема, на 2026 рік передбачено додаткові 300 дозволів для транспортування вантажів до третіх країн і з них, що на 10% перевищує попередній обсяг.

Як повідомлялося,, 30 квітня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядом України та урядом Королівства Марокко про міжнародні автомобільні перевезення.

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