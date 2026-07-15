За рік попит на бензинові авто в Україні зріс на 18%. Які моделі найпопулярніші?

У першому півріччі автопарк України поповнили 77,2 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами.

Це на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром.

Із загальної кількості новими були 12,9 тис. автомобілів (+6%), тоді як вживаними ‒ 64,3 тис. (+21%).

До п'ятірки найпопулярніших нових легкових авто із бензиновими двигунами увійшли (кількість в одиницях):

Hyundai Tucson ‒ 114; Mazda CX5 ‒ 910; Skoda Karoq ‒ 583; Renault Duster ‒ 570; Suzuki SX4 ‒ 538 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто (кількість в одиницях):

Volkswagen Tiguan ‒ 4053; Volkswagen Golf ‒ 3866; Nissan Rogue ‒ 3625; Audi Q5 ‒ 3479; Skoda Octavia ‒ 1968 од.

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Як повідомлялося, у січні-червні 2026 року український автопарк поповнився 19,1 тис. легкових авто із гібридними силовими установками (HEV і PHEV). Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс на 34%.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя в Україні зареєстрували 111,5 тис. уживаних легкових автомобілів, імпортованих з-за кордону. Це на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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