За рік попит на бензинові авто в Україні зріс на 18%. Які моделі найпопулярніші?
У першому півріччі автопарк України поповнили 77,2 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами.
Це на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром.
Із загальної кількості новими були 12,9 тис. автомобілів (+6%), тоді як вживаними ‒ 64,3 тис. (+21%).
До п'ятірки найпопулярніших нових легкових авто із бензиновими двигунами увійшли (кількість в одиницях):
- Hyundai Tucson ‒ 114;
- Mazda CX5 ‒ 910;
- Skoda Karoq ‒ 583;
- Renault Duster ‒ 570;
- Suzuki SX4 ‒ 538 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто (кількість в одиницях):
- Volkswagen Tiguan ‒ 4053;
- Volkswagen Golf ‒ 3866;
- Nissan Rogue ‒ 3625;
- Audi Q5 ‒ 3479;
- Skoda Octavia ‒ 1968 од.
Як повідомлялося, у січні-червні 2026 року український автопарк поповнився 19,1 тис. легкових авто із гібридними силовими установками (HEV і PHEV). Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс на 34%.
Нагадаємо, за підсумками першого півріччя в Україні зареєстрували 111,5 тис. уживаних легкових автомобілів, імпортованих з-за кордону. Це на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
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