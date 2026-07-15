Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
87 0

За рік попит на бензинові авто в Україні зріс на 18%. Які моделі найпопулярніші?

За рік попит на бензинові авто в Україні зріс на 18%. Які моделі найпопулярніші?

У першому півріччі автопарк України поповнили 77,2 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами.

Це на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром.

Із загальної кількості новими були 12,9 тис. автомобілів (+6%), тоді як вживаними ‒ 64,3 тис. (+21%).

До п'ятірки найпопулярніших нових легкових авто із бензиновими двигунами увійшли (кількість в одиницях):

  1. Hyundai Tucson ‒ 114;
  2. Mazda CX5 ‒ 910;
  3. Skoda Karoq ‒ 583;
  4. Renault Duster ‒ 570;
  5. Suzuki SX4 ‒ 538 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто (кількість в одиницях):

  1. Volkswagen Tiguan ‒ 4053;
  2. Volkswagen Golf ‒ 3866;
  3. Nissan Rogue ‒ 3625;
  4. Audi Q5 ‒ 3479;
  5. Skoda Octavia ‒ 1968 од.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, у січні-червні 2026 року український автопарк поповнився 19,1 тис. легкових авто із гібридними силовими установками (HEV і PHEV). Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс на 34%.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя в Україні зареєстрували 111,5 тис. уживаних легкових автомобілів, імпортованих з-за кордону. Це на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Читайте також: Стало відомо, які нові авто обирали у першому півріччі приватні покупці та бізнес. ПЕРЕЛІК

Автор: 

авто (4494) бензин (1264) Volkswagen (258)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 