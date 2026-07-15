Ставки фрахту зростають через небажання судновласників заходити в порти України. ІНФОГРАФІКА

Ставки морського фрахту в сегменті хендісайз протягом тижня продовжили зростання, тоді як у сегменті коастерів вони залишилися на рівні попереднього тижня.

Про це повідомила Українська зернова асоціація.

За оцінкою аналітиків, подорожчанню фрахту для суден класу хендісайз сприяють:

старт нового зернового сезону;

зміцнення ринку супрамаксів;

небажання судновласників заходити до українських портів.

У таких умовах фрахтувальники дедалі частіше змушені погоджуватися на вищі ставки, запропоновані судновласниками.

У сегменті коастерів власники суден також прагнуть підвищити тарифи, однак більшість контрактів, як і раніше, укладається за цінами минулого тижня. Це пов'язано з достатньою кількістю вільного тоннажу та відносно невеликою кількістю нових заявок на перевезення.

За даними фрахтового відділу Atria Brokers, вартість транспортування 30 тис. тонн кукурудзи з українських глибоководних портів до східного узбережжя Італії збільшилася на $2 за тонну ‒ до $25-26 за тонну.

Водночас тариф на перевезення 6 тис. тонн кукурудзи з українських дунайських портів до східного узбережжя Італії залишився незмінним і становить $38-39 за тонну.

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Раніше повідомлялося, що активізація російських атак на українські морські порти та цивільні судна може призвести до скорочення щомісячного експорту зерна приблизно на третину, а також суттєво збільшити втрати операторів портових терміналів.

Нагадаємо, від моменту запуску українського морського коридору у 2023 році й до початку червня 2026 року ним було транспортовано 200 млн тонн вантажів, із яких 118 млн тонн становило зерно.

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