Морський експорт України: Від початку року перевезено майже 35 мільйонів тонн вантажів

З моменту запуску у 2023 році українським морським коридором перевезено 200 млн тонн вантажів, з яких 118 млн тонн припадає на зерно.

Про це повідомив міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Від початку поточного року через морські порти вже транспортовано майже 35 млн тонн продукції. Українські товари були доставлені до 56 країн світу.

"За кожною цифрою ‒ складна робота українських портів, моряків, логістів, залізничників, аграріїв та всіх, хто щодня забезпечує функціонування нашої економіки попри війну. Адже ворог продовжує системні атаки на нашу логістичну інфраструктуру", ‒ зазначив Кулеба.

За його словами, лише у квітні зафіксовано понад 500 атак дронами, а порти перебували під обстрілами практично через день.

Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково зруйновано 935 об’єктів портової інфраструктури, постраждало 191 цивільне судно, 255 людей дістали поранення.

"Попри це український морський коридор працює. Він залишається одним із ключових інструментів підтримки економіки держави, забезпечення експорту та важливим внеском України у глобальну продовольчу безпеку", ‒ додав Кулеба.

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Як повідомлялося, найбільший у світі контейнерний перевізник Mediterranean Shipping Company (MSC) придбав 51% частки контейнерного термінала TIS, який входить до складу найбільшої приватної стивідорної групи України.

Нагадаємо, у середині травня конкурсна комісія розпочала процедуру конкурентного діалогу в рамках концесійного конкурсу щодо першого (універсального) та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ".