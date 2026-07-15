В Україні запроваджують нові форми податкового розрахунку для роботодавців та ФОПів

Міністерство фінансів затвердило оновлені форми податкового розрахунку щодо сум доходів, нарахованих (виплачених) фізичним особам, утриманого з них податку та нарахованого єдиного внеску.

Нові правила набувають чинності з 17 липня 2026 року, повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Застосовувати нові форми необхідно з 1 серпня:

податковим агентам (крім ФОПів та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) ‒ під час подання звітності за липень 2026 року;

фізичним особам ‒ підприємцям та особам, які провадять незалежну професійну діяльність, ‒ під час подання нового квартального розрахунку з розподілом показників за кожним місяцем кварталу.

До запровадження квартальної форми фізичні особи-підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, можуть і надалі подавати звітність за чинною місячною формою.

Наразі Державна податкова служба приймає та опрацьовує такі розрахунки за квітень-червень 2026 року.

Повторно подавати вже подану звітність не потрібно:

якщо розрахунок за всі місяці кварталу вже подано за місячною формою, дублювати його після запровадження квартальної форми не потрібно;

якщо звітність за місячною формою подана не за всі місяці кварталу, квартальний Розрахунок слід подати лише за ті місяці, за які звітність ще не подавалася.

Водночас до 10 серпня необхідно подати звітність уже за другий квартал 2026 року.

Як і раніше, податковий розрахунок подається лише у випадку, якщо протягом звітного періоду фізичним особам нараховувалися або виплачувалися доходи.

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Нагадаємо, За підсумками січня-червня 2026 року до бюджету надійшло 370,7 млрд грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Як повідомлялося, Державна податкова служба разом із профільними експертами розробляє концепцію модернізованої інформаційно-комунікаційної системи "Електронний кабінет".

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