Нацкомісія з цінних паперів почне відстежувати українських порушників ринку капіталу за кордоном

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку офіційно приєдналася до Багатостороннього меморандуму IOSCO (MMoU).

Це ключового міжнародного документа, який об'єднує регуляторів ринків капіталу з понад 100 країн, повідомляє пресслужба регулятора.

Що це змінює на практиці?

Після приєднання до MMoU НКЦПФР отримала можливість безпосередньо та оперативно взаємодіяти з іноземними регуляторами.

Зокрема, йдеться про:

обмін інформацією щодо операцій на ринках капіталу;

доступ до даних про кінцевих бенефіціарних власників учасників ринку;

отримання документів для проведення розслідувань;

спільне виявлення транскордонних порушень, серед яких маніпулювання ринком, інсайдерська торгівля та інші види зловживань.

Фактично це означає, що операції, які раніше могли залишатися поза полем зору українського регулятора через відсутність прямих механізмів міжнародної взаємодії, тепер можуть перевірятися у співпраці з іноземними наглядовими органами.

Обмін інформацією здійснюватиметься на взаємній основі, тому Україна також надаватиме необхідні дані іноземним регуляторам у відповідь на їхні запити.

IOSCO (International Organization of Securities Commissions) ‒ міжнародна організація, до якої входять регулятори ринків капіталу з понад 100 юрисдикцій. Її учасники здійснюють нагляд приблизно за 95% світових ринків капіталу. Організація розробляє міжнародні стандарти регулювання, спрямовані на захист прав інвесторів, підвищення прозорості ринків і розвиток міжнародного співробітництва. MMoU (Multilateral Memorandum of Understanding) ‒ багатосторонній меморандум IOSCO щодо консультацій, співробітництва та обміну інформацією. Він є основним міжнародним інструментом взаємодії між регуляторами ринків капіталу та забезпечує оперативний обмін інформацією під час розслідування порушень на фінансових ринках.

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Нагадаємо, 11 липня Національна комісія з цінних паперів затвердила орієнтовний перелік законних інтересів і випадків, за яких емітенти фінансових інструментів мають право відкласти оприлюднення інсайдерської інформації.

7 липня НКЦПФР також схвалила оновлену редакцію правил емісії та обігу місцевих облігацій. Документ приведено у відповідність до останніх змін законодавства та доопрацьовано з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування.

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