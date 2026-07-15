Нацкомісія готує нові правила підключення до електромереж. Що зміниться для бізнесу?

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), готує зміни до правил роботи енергосистеми.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Головне нововведення – запуск механізму "гнучкого приєднання" до електричних мереж.

Завдяки новому інструменту нові електростанції (зокрема, об'єкти розподіленої генерації) та промислові акумулятори (установки зберігання енергії) зможуть підключатися до мережі навіть там, де її пропускна спроможність зараз обмежена.

Для цього власникам об'єктів потрібно буде лише дотримуватися технічних параметрів, які визначить оператор системи.

Це дозволить значно швидше запускати нові енергетичні проєкти, адже бізнесу не доведеться роками чекати на завершення масштабної та дорогої реконструкції електромереж.

Інші зміни, які планують впровадити

Розділити потужність:

дозволену до використання потужність розділять на два окремі напрямки – потужність відпуску (видачі в мережу) та потужність відбору (споживання) електроенергії.

Дозволити генерацію для систем зберігання:

компанії, які мають промислові акумулятори, отримають право встановлювати власні генеруючі установки.

Спільне використання кабелю (cable pooling):

більше замовників зможуть підключатися до мережі спільно через одну лінію, що зменшить витрати на будівництво інфраструктури.

У Нацкомісії наголошують, що однаковим і своєчасним виконанням цих правил мають займатися всі оператори мереж в Україні. Це допоможе швидше будувати нові маневрові потужності, посилить стійкість енергосистеми та спростить залучення інвестицій в енергетику.

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Інші рішення Нацкомісії

Раніше НКРЕКП також схвалила проєкт змін до правил роздрібного ринку електроенергії.

Ці зміни спрямовані на підтримку мобільних операторів та інтернет-провайдерів, щоб забезпечити безперебійний зв’язок для українців під час тривог та можливих відключень світла.

Проблеми з мобільним зв'язком під час відключень світла

Забезпечення безперебійної роботи мереж в умовах блекаутів наразі є критичним питанням.

Зокрема, у березні 2026 року відбулися перевірки мобільних операторів і були виявлені порушення в окремих областях України. Перевірки зафіксували, що далеко не всі базові станції компаній забезпечені належними системами автономного живлення для роботи під час відключень світла.

Зв'язок без світла

Як повідомлялося, у застосунку "Дія" можна переглянути мапу мережі інтернету, що використовує технологію xPON, стійку до відключень світла. Зокрема, можна перевірити тривалість роботи мережі під час знеструмлень (наприклад, 4, 8 чи 72 години).

Наприкінці грудня минулого року Кабінет Міністрів України змінив правила роботи "пунктів незламності", щоб кожен українець залишався на зв'язку навіть під час блекаутів. Так, відтоді кожен пункт зобов'язаний мати енергонезалежний інтернет через технологію xPON або термінали Starlink.

Зі свого боку Міністерство цифрової трансформації України пояснило, як скористатися національним роумінгом під час знеструмлень або атак на енергетичну інфраструктуру, коли мобільна мережа може бути недоступною.

Під час одного з останніх засідань Ставки наприкінці жовтня влада встановила нові вимоги до автономності роботи мобільних операторів, оскільки через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури поточної готовності мереж працювати 8-10 годин без електропостачання може виявитися недостатньо.

Нові вимоги передбачають збільшення кількості базових станцій, обладнаних генераторами, адже у випадку тривалих відключень акумулятори не встигатимуть заряджатися. Водночас частка станцій, яку потрібно обладнати генераторами, буде різною залежно від області.

Для виконання цих вимог Мінцифри оголосило, що власники генераторів потужністю від 7,2 кВт можуть передавати їх у використання мобільним операторам і отримувати компенсацію в межах проєкту "Генератор зв'язку".

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