НБУ відмовився від спірного шрифту на новій банкноті. Що тепер буде з 530 мільйонами купюр по 1000 грн?

Національний банк України відмовився від спірного шрифтового оформлення нової банкноти у 2000 грн, але не пояснив долю майже 530 млн банкнот по 1000 грн.

Так, Національний банк України повідомив, що оновив шрифтове оформлення нової банкноти номіналом 2000 грн після зауважень шрифтових дизайнерів. Замість попереднього напису "Дві тисячі гривень" на банкноті буде використано нове шрифтове рішення, створене на основі графічної спадщини Георгія Нарбута.

Нагадаємо, у новій банкноті номіналом 2000 грн використано піратський шрифт, заявив графічний дизайнер і розробник шрифтів Богдан Гдаль.

За словами Гдаля, це Bickham Script із піратською кирилізацію від російської дизайнерки шрифтів Олександри Гофман.

"Пам'ятаєте, у 2019 році я з Андрієм Шевченком піднімали питання, що на гривневих банкнотах використано піратські шрифти, зокрема шрифт Bickham Script із піратською кирилізацією від росіянки Олександри Гофман? І Нацбанк через резонанс офіційно виправдовувався й обіцяв провести конкурс на дизайн, не допускаючи таких випадків? Сьогодні НБУ презентував купюру в 2000 грн зі Стусом. І там знову цей піратський Bickham Script. Минуло сім років", – написав Гдаль у Facebook.

Водночас відкритим залишається питання щодо вже надрукованих банкнот. Станом на сьогодні в обігу перебуває 529 273 500 банкнот номіналом 1000 грн із таким самим шрифтовим оформленням. Окрім того, певна кількість банкнот уже надрукована, але ще не введена в обіг.

Національний банк не повідомив, чи планує вилучати або утилізувати такі банкноти, чи вони й надалі використовуватимуться до завершення строку їхнього обігу.

Вартість можливої утилізації також наразі невідома: НБУ не оприлюднює собівартість знищення банкнот або витрати на їхню заміну, тому оцінити потенційні бюджетні наслідки точно неможливо.

Орієнтовну ж вартість самого друку можна оцінити непрямо.

За консолідованою фінансовою звітністю НБУ, витрати на виготовлення банкнот, монет і сувенірної продукції за 2025 рік становили близько 3 млрд грн. Із огляду на обсяги випуску це відповідає собівартості порядку кількох гривень за банкноту (що узгоджується і з міжнародними даними – наприклад, купюра номіналом $100 обходиться Федеральній резервній системі США приблизно в 11 центів).

Оскільки 1000 грн – найвищий номінал із найскладнішим захистом, його собівартість, імовірно, ближча до верхньої межі цього діапазону.

За такої оцінки друк лише тих банкнот, що вже перебувають у обігу, міг коштувати орієнтовно понад 1 млрд грн.

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