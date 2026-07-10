НБУ знову використав піратський шрифт на новій банкноті зі Стусом, - дизайнер Гдаль. ФОТО

Національний банк України презентував нову пам’ятну банкноту номіналом 2000 гривень із зображенням Василя Стуса. Презентацію особисто провів голова НБУ Андрій Пишний. Водночас уже після презентації шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль заявив, що під час оформлення нової банкноти регулятор знову використав піратську кириличну версію шрифту Bickham Script, яка, за його словами, є російського походження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

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За його словами, це той самий шрифт, через який у 2019 році виник скандал після презентації банкноти номіналом 1000 гривень. Тоді дизайнери Богдан Гдаль та Андрій Шевченко довели, що Нацбанк використав не офіційну ліцензійну кириличну версію Bickham Script від Adobe, а її піратську модифікацію, створену росіянкою Олександрою Гофман. Цей факт тоді підтвердили і представники Adobe.

Як зазначає Гдаль, після суспільного резонансу НБУ публічно обіцяв провести конкурс на дизайн банкнот і не допускати подібних випадків у майбутньому. Однак, за його словами, на новій купюрі номіналом 2000 гривень зі Стусом знову використано той самий піратський варіант Bickham Script.

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Нацбанк вдруге використав піратський шрифт для купюри

"Минуло 7 років. Сьогодні НБУ презентували купюру в 2000₴ зі Стусом. І там знову цей піратський Bickham Script", — написав дизайнер у Facebook.

Гдаль оприлюднив порівняння напису на новій банкноті з офіційною версією шрифту Bickham Script Pro 3 та його піратською кирилізацією, стверджуючи, що використаний на банкноті варіант збігається саме з неліцензійною версією.

На момент публікації Національний банк України не коментував нові звинувачення щодо використання неліцензійного шрифту. Якщо НБУ оприлюднить свою позицію, матеріал буде доповнено.

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Що передувало?

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що 4 вересня 2026 року в готівковий обіг введуть нову банкноту номіналом 2 000 грн