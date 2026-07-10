НБУ снова использовал пиратский шрифт на новой банкноте со Стусом, - дизайнер Гдаль. ФОТО

Национальный банк Украины представил новую памятную банкноту номиналом 2000 гривен с изображением Василия Стуса. Презентацию лично провел глава НБУ Андрей Пышный. В то же время уже после презентации шрифтовой дизайнер Богдан Гдаль заявил, что при оформлении новой банкноты регулятор вновь использовал пиратскую кириллическую версию шрифта Bickham Script, которая, по его словам, имеет российское происхождение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

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По его словам, это тот самый шрифт, из-за которого в 2019 году разразился скандал после презентации банкноты номиналом 1000 гривен. Тогда дизайнеры Богдан Гдаль и Андрей Шевченко доказали, что Нацбанк использовал не официальную лицензионную кириллическую версию Bickham Script от Adobe, а ее пиратскую модификацию, созданную россиянкой Александрой Гофман. Этот факт тогда подтвердили и представители Adobe.

Как отмечает Гдаль, после общественного резонанса НБУ публично пообещал провести конкурс на дизайн банкнот и не допускать подобных случаев в будущем. Однако, по его словам, на новой купюре номиналом 2000 гривен с изображением Стуса снова использован тот же пиратский вариант шрифта Bickham Script.

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Нацбанк во второй раз использовал пиратский шрифт для купюры

"Прошло 7 лет. Сегодня НБУ представил купюру в 2000₴ со Стусом. И там снова этот пиратский Bickham Script", — написал дизайнер в Facebook.

Гдаль опубликовал сравнение надписи на новой банкноте с официальной версией шрифта Bickham Script Pro 3 и его пиратской кириллизацией, утверждая, что использованный на банкноте вариант совпадает именно с нелицензионной версией.

На момент публикации Национальный банк Украины не комментировал новые обвинения в использовании нелицензионного шрифта. Если НБУ обнародует свою позицию, материал будет дополнен.

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Что этому предшествовало?

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что 4 сентября 2026 года в наличный оборот будет введена новая банкнота номиналом 2 000 грн