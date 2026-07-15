Держпідприємства сплатили до бюджету майже 150 мільярдів за пів року. Які галузі принесли найбільше?

За підсумками першого півріччя 2026 року підприємства державного сектору економіки сплатили до Зведеного бюджету України 148,7 млрд грн податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Це на 5,2 млрд грн (або на 3,6%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Що забезпечило зростання надходжень

Найбільший приріст платежів продемонстрували підприємства, які перебувають в управлінні Кабінету Міністрів, Державного агентства лісових ресурсів та Фонду держмайна.

Основними джерелами збільшення доходів бюджету стали:

податок на видобуток корисних копалин (нафти, газу тощо) – надходження зросли на 5,1 млрд грн (+41,9%);

(нафти, газу тощо) – надходження зросли на 5,1 млрд грн (+41,9%); податок та збір на доходи фізичних осіб (ПДФО) – на 2,6 млрд грн (+10,2%);

(ПДФО) – на 2,6 млрд грн (+10,2%); дивіденди та частина чистого прибутку держпідприємств – на 1,8 млрд грн (+10,2%).

Топ-3 галузі з найкращою динамікою сплати

Найкращі результати з наповнення бюджету продемонстрували державні компанії у трьох сферах.

1. Енергетика та комунальні послуги (постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря):

сплата податків зросла на 13,9 млрд грн (+41%);

(+41%); відрахування частини чистого прибутку та дивідендів збільшилися на 7,2 млрд грн (у понад 4 рази), податку на прибуток – на 3,5 млрд грн (+52,4%), а податок на додану вартість (ПДВ) – на 1,2 млрд грн (+9,8%).

2. Аграрний сектор, лісове та рибне господарство:

надходження від цієї галузі збільшилися на 3,9 млрд грн (+69%). Цьому сприяло зростання сплати дивідендів на 2,2 млрд грн (у 2,5 раза), ПДВ – на 0,7 млрд грн (+34,8%) та податку на прибуток – на 0,5 млрд грн (+88%).

3. IT та телекомунікації:

галузь додатково забезпечила 0,8 млрд грн (+67,8%);

найбільше зросли відрахування чистого прибутку та дивідендів – на 0,4 млрд грн (майже втричі), ПДФО – на 0,2 млрд грн (+27,3%) та ПДВ – на 0,1 млрд грн (+44,2%).

У Податковій службі підкреслили, що результати першого півріччя підтверджують роль державного сектору як однієї з ключових опор для фінансової та економічної стійкості України під час війни.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, в Україні також фіксують значне зростання обсягів легальної торгівлі.

Зокрема, за перше півріччя 2026 року сума розрахункових операцій, проведених через традиційні та програмні реєстратори (РРО/ПРРО), досягла 3,1 трлн грн. Це свідчить про високу активність бізнесу та поступовий вихід торговельних операцій із тіні.

Вплив цифровізації та легалізація підприємництва

Крім того, майже три чверті українських підприємців зазначають, що запровадження цифрових способів оплати сприяє зростанню обсягів їхнього бізнесу та збільшенню доходів.

Як повідомлялося, наразі до Клубу білого бізнесу входить 9 251 учасник. За останній квартал кількість учасників реєстру збільшилася на 3%: до нього увійшли 1 490 компаній, водночас 1 216 компаній були виключені з переліку.

Читайте також: Працівники на неповній зайнятості можуть сплачувати менше ПДФО, ‒ Держподаткова