Через російські обстріли Україна втратила третину можливостей для експорту зерна, – Reuters

Через посилення російських атак на портову інфраструктуру Україна втратила близько третини своїх потужностей з експорту зерна через ключові чорноморські порти.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела та щотижневий звіт Асоціації аграріїв України (ААУ).

Експорт агропродукції (зерна та рослинних олій) є найбільшим джерелом надходжень валюти в Україну. При цьому понад 90% цього обсягу відвантажується саме через три порти на півдні Одеської області.

Як змінилися обсяги експорту

Раніше одеські порти обробляли близько шість млн тонн вантажів на місяць. Наразі, після початку систематичних ударів балістичними ракетами цей показник упав до чотирьох млн тонн на місяць.

В Асоціації аграріїв зазначають, що Росія цілеспрямовано б'є по терміналах, логістичних ланцюгах та портовій інфраструктурі.

Це вже призвело до значного уповільнення внутрішньої логістики:

залізничні перевезення – за даними "Укрзалізниці", лише за тиждень з 2 по 8 липня кількість вагонів із зерном, які прямували до одеських порів, зменшилася на 11%, а сам експорт залізницею скоротився на 17%;

зупинка терміналів – через постійні загрози 4 із 13 великих зернових терміналів у портах Одещини були змушені тимчасово призупинити закупівлю зерна.

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Чому порти Одещини є незамінними

Як повідомлялося, ситуація ускладнюється тим, що російські обстріли суттєво знизили пропускну спроможність портової логістики саме напередодні старту нового сезону збору та вивезення врожаю, коли потреба в експортних потужностях є найвищою.

Порти Одеської області несуть на собі основне навантаження з вивезення агропродукції.

Наприклад, у січні 2026 року саме через порти Одещини було експортовано 3,7 млн тонн зерна, олійних та продуктів їхньої переробки, що становило 89% від загального обсягу експорту цих категорій, тоді як на залізницю припало лише 8%.

Експорт агропродукції та чорних металів залишаються двома ключовими джерелами валютних надходжень для української економіки, і обидві галузі наразі стикаються з серйозними логістичними та безпековими викликами.

Зокрема, за підсумками січня-червня 2026 року українські металургійні підприємства експортували чорних металів на $1,48 млрд. Це на 3,9% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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