На порталі "Дія" з’явився голосовий помічник "Дія.AI": як він працює?

Відтепер користувачам достатньо поставити запитання голосом, щоб отримати консультацію про держпослуги, знайти дані про себе чи скористатися потрібними сервісами.

Про це йдеться на офіційному порталі "Дія".

Для того, щоб відповіді ШІ-помічника звучали природно й чітко, розробники інтегрували технології компанії ElevenLabs – одного зі світових лідерів у сфері голосових ШІ-агентів.

Як працює голосовий помічник "Дія.AI"

Щоб почати розмову з помічником, достатньо виконати кілька простих кроків:

Натиснути кнопку із зображенням звукової хвилі на головній сторінці порталу або безпосередньо у відкритому чаті. Голосом озвучити свій запит. Дія.AI відповість голосом та продублює свій варіант текстом на екрані.

Голосовий режим запрацює лише після того, коли буде увімкнений у налаштуваннях. Вся історія спілкування з ШІ-консультантом зберігається, тому можна буде переглянути деталі пізніше.

Для комфортного використання у транспорті чи на вулиці розробники додали інтерактивну звукову хвилю – вона реагує на інтонацію користувача, роблячи діалог природнішим.

Що вміє новий голосовий чат

"Дія.AI" повністю дублює можливості звичайного текстового чату. Голосом можна попросити:

розповісти про доступні державні послуги;

знайти інформацію про свій ФОП (фізичну особу-підприємця);

перевірити накопичений страховий стаж;

замовити довідку про доходи.

Помічник або самостійно виконає запит у системі, або детально підкаже, який крок потрібно зробити далі.

Кому стане простіше користуватися послугами

Новий формат суттєво спростить взаємодію з державою для людей, яким складно чи незручно вводити текст на клавіатурі або зчитувати дрібну інформацію з екрана смартфона чи комп'ютера.

Це важливе рішення в межах створення повністю безбар’єрного цифрового середовища в Україні.

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Нагадаємо, у червні 2026 року в "Дії" запустили автоматичну передачу довідок для кредитів, соцвиплат і стажу.

Відтепер користувачі можуть передавати їх установам і компаніям автоматично разом з іншими необхідними документами без окремого завантаження файлів.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації оновило сервіс у застосунку "Дія" для українців, які були змушені виїхати за кордон.

Відтепер інформація про перетин державного кордону відображається коректно, що дозволяє оперативно подати заяву до міжнародного Реєстру збитків і зафіксувати право на можливу компенсацію в майбутньому.

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