Нацбанк розширив перелік бенчмарк-ОВДП, які банки можуть включати у покриття обов’язкових резервів

Національний банк України розширив перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (бенчмарк-ОВДП), які банки можуть використовувати для покриття частини обов'язкових резервів.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Із 16 липня 2026 року до цього списку включено ОВДП з ідентифікаційним номером UA4000239073, перше розміщення яких Міністерство фінансів провело 07 липня 2026 року.

"Це рішення спрямоване на підтримку активності банків на аукціонах Міністерства фінансів України із розміщення ОВДП, що важливо для забезпечення фінансування державного бюджету виключно на беземісійній основі", ‒ пояснили у НБУ.

Банки, як і раніше, можуть зараховувати визначені бенчмарк-ОВДП для покриття до 60% обсягу обов'язкових резервів. Перелік таких паперів формується Нацбанком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів.

Із 16 липня 2026 року до переліку входить 21 випуск ОВДП: UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4000235642, UA4000236418, UA4000236632, UA4000237564, UA4000238844, UA4000238984, UA4000239057 та новий випуск UA4000239073.

Обов'язкові резерви є одним із базових інструментів центральних банків. Вони передбачають, що банк повинен зберігати на кореспондентському рахунку в центральному банку кошти в обсязі, визначеному як встановлений відсоток від його зобов'язань. Відповідна сума має бути сформована в середньому за період резервування. Такий механізм допомагає згладжувати непередбачувані коливання ліквідності та забезпечує ефективне використання цього інструменту для обмеження частини вільної ліквідності банківської системи. Для підвищення ефективності регулювання грошово-кредитного ринку та запобігання фінансуванню дефіциту державного бюджету за рахунок емісії банкам дозволено покривати частину обов'язкових резервів бенчмарк-ОВДП.

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Як повідомлялося, у січні-червні 2026 року уряд України залучив на первинних аукціонах із розміщення ОВДП 204 799,5 млн грн, $452,0 млн і 294,9 млн євро.

У травні 2026 року обсяг інвестицій юридичних осіб в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) зріс на 15,8% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Водночас інвестиції фізичних осіб в ОВДП за рік збільшилися більш ніж на 56,4%.

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