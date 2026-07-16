86% бухгалтерів в Україні працюють лише з однією компанією. ІНФОГРАФІКА

За підсумками 2025 року у фінансовій звітності українських підприємств були зазначені 61 326 бухгалтерів.

Вони відповідали за подання звітності 75 078 компаній, повідомляє Опендатабот.

У середньому на одного бухгалтера припадало 1,2 компанії. Цей показник залишається практично незмінним уже п'ятий рік поспіль.

Попри поширене уявлення, що бухгалтери зазвичай ведуть одночасно кілька підприємств, статистика свідчить про інше. Так, 86% фахівців були зазначені лише в одній компанії. Ще 14% працювали із двома-чотирма підприємствами.

Лише 279 бухгалтерів обслуговували п'ять і більше компаній, а бухгалтерів, які працювали з десятьма або більше підприємствами, по всій країні налічувалося лише 29.

Бухгалтери, які обслуговували найбільше компаній

Найбільшу кількість підприємств у 2025 році супроводжував бухгалтер із Запорізької області, який вів 28 компаній. Друге місце із показником 23 компанії розділили фахівці з Дніпропетровської та Житомирської областей.

Усі вони займалися веденням документації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Третє місце посіла бухгалтерка з Дніпропетровської області, яка працювала із 22 комунальними закладами освіти.

Водночас найбільшу кількість фінансових документів за рік подав інший бухгалтер, який співпрацював із десятьма компаніями. Загалом він оформив 183 звіти. Це пояснюється тим, що протягом року одне підприємство може подавати квартальну, річну, а також уточнену звітність.

Кількість компаній і звітів поступово скорочується

Загалом кількість підприємств, у фінансовій звітності яких зазначені бухгалтери, продовжує зменшуватися. Якщо у 2022 році таких компаній було 80,7 тисячі, то у 2025 році ‒ вже 75 тисяч.

Аналогічна тенденція спостерігається і щодо кількості поданих річних форм ‒ їхній обсяг скоротився зі 126,9 тисячі до 116,4 тисячі.

Де найбільше діючих бухгалтерів?

Традиційно найбільша кількість бухгалтерів зосереджена у Києві ‒ понад 13 тисяч. Далі йдуть Дніпропетровська область із 5,8 тисячі фахівців, Львівська ‒ із 4,3 тисячі, а також Київська й Одеська області ‒ приблизно по 4 тисячі бухгалтерів у кожній.

Водночас один і той самий бухгалтер міг бути врахований одразу в кількох регіонах, якщо його було зазначено у фінансовій звітності компаній із різних областей.

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Нагадаємо, станом на кінець червня 2026 року до зведеного переліку Антимонопольного комітету входили 2 857 компаній. За підсумками 2025 року їхній сукупний річний дохід перевищив 302 млрд грн, тоді як загальний чистий прибуток становив 6 млрд грн.

Як повідомлялося, до Клубу білого бізнесу наразі входить 9 251 учасник. За останній квартал кількість компаній у переліку збільшилася на 3%. Під час останнього оновлення до реєстру включили 1 490 компаній, водночас 1 216 учасників були з нього виключені.

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