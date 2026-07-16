На Київщині створять новий індустріальний парк із інвестиціями на понад 710 мільйонів

Кабінет Міністрів включив індустріальний парк BUCHA TECHNO GARDEN II до Реєстру індустріальних парків.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Деталі проєкта

Індустріальний парк розташований у селі Мироцькому Бучанського району Київської області. Його створено строком на 30 років, а площа становить 12,5978 га.

На території парку планується розміщення підприємств переробної промисловості. Зокрема, йдеться про виробництво з перероблення та консервування фруктів і овочів, а також про виготовлення машин і устаткування.

Загальний обсяг інвестицій, передбачений проєктом, становить 710,2 млн грн.

Планується, що реалізація проєкту забезпечить створення 378 робочих місць і сприятиме розвитку переробної промисловості на Київщині.

Хто буде фінансувати?

Фінансування планують забезпечити за рахунок:

власних коштів ініціаторів створення парку, керуючої компанії та майбутніх учасників;

використанням механізмів державної підтримки.

Очікування від нового проєкту

В уряді очікують, що включення індустріального парку BUCHA TECHNO GARDEN II до реєстру:

підвищить інвестиційну привабливість Київської області;

сприятиме впровадженню сучасних технологій;

розширить кількість нових робочих місць;

збільшить надходження до місцевих бюджетів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, в середині червня Кабінет Міністрів включив до реєстру індустріальний парк "Агроінноваційний хаб". Очікується, що реалізація цього проєкту забезпечить створення близько 1000 нових робочих місць та сприятиме розвитку промислового потенціалу Черкаської області.

Також на початку червня уряд ухвалив рішення про включення індустріального парку "Терезине", розташованого в Київській області, до Реєстру індустріальних парків.

Читайте також: Обсяг інвестицій в індустріальні парки України перевищив 45 мільярдів