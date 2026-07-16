Від початку року українці купили понад 30 тисяч дизельних авто. Які моделі найпопулярніші?

У січні-червні автопарк України поповнився на понад 30 тис. автомобілів із дизельними двигунами.

Це на 5% менше, ніж за аналогічний період 2025 року, повідомляє Укравтопром.

Із загальної кількості:

7,4 тис. нових авто (+17%);

22,6 тис. вживаних авто, імпортованих з-за кордону (-10%).

До п'ятірки найпопулярніших нових дизельних легкових автомобілів увійшли (кількість в одиницях):

Renault Duster ‒ 1828; Toyota LC Prado ‒ 885; Volkswagen Touareg ‒ 756; Skoda Kodiaq ‒ 454; Volkswagen Tiguan ‒ 398.

П'ятірка найпопулярніших імпортованих вживаних дизельних автомобілів має такий вигляд (кількість в одиницях):

Renault Megane ‒ 1712; Nissan Qashqai ‒ 1566; Skoda Octavia ‒ 1448; Volkswagen Passat ‒ 1105; Hyundai Santa Fe ‒ 1041.

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Нагадаємо, у січні-червні автопарк України поповнився 77,2 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс на 18%.

Раніше повідомлялося, що за підсумками першого півріччя в Україні зареєстрували 111,5 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Це на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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