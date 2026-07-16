Від початку року українці купили понад 30 тисяч дизельних авто. Які моделі найпопулярніші?
У січні-червні автопарк України поповнився на понад 30 тис. автомобілів із дизельними двигунами.
Це на 5% менше, ніж за аналогічний період 2025 року, повідомляє Укравтопром.
Із загальної кількості:
- 7,4 тис. нових авто (+17%);
- 22,6 тис. вживаних авто, імпортованих з-за кордону (-10%).
До п'ятірки найпопулярніших нових дизельних легкових автомобілів увійшли (кількість в одиницях):
- Renault Duster ‒ 1828;
- Toyota LC Prado ‒ 885;
- Volkswagen Touareg ‒ 756;
- Skoda Kodiaq ‒ 454;
- Volkswagen Tiguan ‒ 398.
П'ятірка найпопулярніших імпортованих вживаних дизельних автомобілів має такий вигляд (кількість в одиницях):
- Renault Megane ‒ 1712;
- Nissan Qashqai ‒ 1566;
- Skoda Octavia ‒ 1448;
- Volkswagen Passat ‒ 1105;
- Hyundai Santa Fe ‒ 1041.
Нагадаємо, у січні-червні автопарк України поповнився 77,2 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс на 18%.
Раніше повідомлялося, що за підсумками першого півріччя в Україні зареєстрували 111,5 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Це на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
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