Кількість погроз керівникам провідних компаній у сфері ШІ різко зросла: які причини?

Керівники провідних компаній, що працюють у сфері штучного інтелекту, посилюють заходи безпеки через різке збільшення кількості погроз і проявів агресії на адресу галузі.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на поліцейські матеріали та джерела в індустрії.

За інформацією видання, протягом останніх місяців поліція Сан-Франциско неодноразово виїжджала на виклики, пов'язані з погрозами працівникам Anthropic та OpenAI.

Серед зафіксованих випадків ‒ погрози дітям співробітників Anthropic від чоловіка, який працевлаштувався до компанії під вигаданим ім'ям, а також погроза озброєного нападу на офіс через відмову повернути кошти за підписку.

За оцінками компанії Liferaft, яка відстежує загрози в соціальних мережах і даркнеті, з кінця лютого до травня кількість цифрових погроз керівникам компаній у сфері штучного інтелекту та дата-центрам збільшилася у сім разів.

Зростання витрат на безпеку

На тлі зростання ризиків технологічні компанії нарощують витрати на безпеку. У 2025 році 38,1% технологічних компаній зі складу індексу S&P 500 повідомили про витрати на охорону керівників. Для порівняння, у 2021 році таких компаній було 26,8%.

Зокрема, Palantir за рік збільшила витрати на охорону топменеджменту на 150% ‒ майже до $3 млн. Oracle наростила ці витрати на 85,5% ‒ до $5,6 млн, а Salesforce спрямувала на безпеку керівництва близько $4 млн.

Компанії, які займаються штучним інтелектом, дедалі частіше рекомендують своїм працівникам відмовитися від носіння корпоративних логотипів через ризик цілеспрямованих атак, особливо в незнайомих районах.

Використання особистої охорони

Дедалі більше керівників компаній у сфері штучного інтелекту пересуваються в супроводі озброєної охорони. Крім того, співробітникам рекомендують не носити одяг із корпоративною символікою у громадських місцях, щоб не ставати мішенню для цілеспрямованих нападів.

"Кілька років тому генеральні директори технологічних компаній точно не мали особистої охорони. Зараз багато компаній включають ці витрати до своїх бюджетів", ‒ зазначила Дакота Домінгес, віцепрезидентка зі зв’язків з клієнтами компанії JPT Security.

Причини зростання агресії

Експерти пов'язують зростання напруженості із суспільними побоюваннями щодо впливу штучного інтелекту на ринок праці.

Згідно з опитуванням Quinnipiac University, кількість американців, стурбованих розвитком ШІ, більш ніж у чотири рази перевищує кількість тих, хто не вважає цю технологію загрозою.

Водночас 55% респондентів заявили, що штучний інтелект приносить більше шкоди, ніж користі.

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Нагадаємо, Штат Нью-Йорк став першим у США, який запровадив річну заборону на будівництво нових великих дата-центрів.

Як повідомлялося, від початку 2026 року в глобальній IT-галузі відбулося 363 хвилі скорочень, що торкнулися майже 150 тис. працівників.

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