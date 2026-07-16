Український експорт м’яса птиці за пів року зріс майже на 10%. Хто основні імпортери?

У червні 2026 року Україна експортувала 41,3 тис. тонн м'яса птиці, що на 5,3% менше порівняно з травнем, коли цей показник становив 43,6 тис. тонн.

У грошовому вираженні експорт у червні також скоротився ‒ на 4,7%, до $89,2 млн, повідомляє Союз птахівників України.

Середня експортна ціна м'яса птиці у червні залишилася незмінною ‒ $2,16 за кілограм, що пов'язано зі стабілізацією цін на зовнішніх ринках.

За підсумками першого півріччя 2026 року експорт м'яса птиці сягнув 248,4 тис. тонн, що на 9,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас валютна виручка зменшилася на 1,8% ‒ до $526,4 млн.

Найбільшими імпортерами українського м'яса птиці у січні-червні 2026 року стали:

Нідерланди (19,5%);

Велика Британія (11,6%);

Словаччина (10,3%);

ОАЕ (6,5%).

Частка експорту до країн ЄС за перші шість місяців року становила 36,3% від загального обсягу, або 86,8 тис. тонн.

У грошовому вимірі поставки до країн Євросоюзу забезпечили майже половину всієї валютної виручки ‒ 46%.

За шість місяців 2026 року експорт готової продукції з м'яса птиці з України становив 8,7 тис. тонн на загальну суму $29,6 млн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг такого експорту зріс на 3%, а валютна виручка ‒ на 16,5%.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, за підсумками минулого року Україна експортувала 436 тис. тонн м'яса птиці. Це на 2% менше, ніж у 2024 році, однак на 1% перевищує середній показник за останні п'ять років.

Водночас, за прогнозом Міністерства сільського господарства США , виробництво м'яса птиці в Україні у 2025 році збільшилося на 1,4% ‒ до 1,41 млн тонн, а у 2026 році має зрости до 1,44 млн тонн.

Читайте також: Експорт м’яса птиці з України в травні став рекордним за 5 років