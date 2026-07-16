В Україні посилять контроль за якістю авто та запчастин

Державна служба України з безпеки на транспорті оголосила про початок посилених перевірок якості автомобільного обладнання та колісних транспортних засобів.

Про це повідомила пресслужба "Укртрансбезпеки".

"Головна мета заходів ‒ запобігти введенню в обіг та надання на ринок продукції, що може становити ризик для життя чи здоров'я людей та не відповідає встановленим вимогам", ‒ пояснили у відомстві.

Що перевірятимуть?

Перевірки охоплять колісні транспортні засоби, а також нові комплектувальні вироби й обладнання, призначені для встановлення на них.

Такі товари мають відповідати вимогам чинних технічних регламентів перед їх введенням в обіг. Особливу увагу інспектори приділятимуть запчастинам, виробленим у країнах Азії.

Під час перевірок контролюватимуть:

наявність документів, які підтверджують відповідність продукції встановленим вимогам;

правильність нанесення знаків відповідності технічним регламентам та іншого обов'язкового маркування;

наявність інформації про виробника, імпортера або уповноваженого представника;

дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства щодо введення продукції в обіг та її реалізації на ринку.

В "Укртрансбезпеці" закликають виробників, імпортерів і розповсюджувачів автомобільної продукції відповідально ставитися до виконання вимог законодавства та перевірити наявність належним чином оформленої супровідної документації.

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Як повідомлялося, у березні Державна служба України з безпеки на транспорті розпочала тестування функції автоматичної перевірки працевлаштування водіїв у Єдиному комплексі інформаційних систем (ЄКІС).

У лютому Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури оновило правила підготовки та підвищення кваліфікації водіїв, які здійснюють комерційні перевезення пасажирів і вантажів.

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