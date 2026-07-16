Бортницьку станцію аерації реконструюють за 347 мільйонів. Рік тому матеріали коштували на 15% дешевше

Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція" Київської міської ради на тендері замовило компанії "Аріс-Ком" реконструкцію Бортницької станції аерації на 347,28 млн грн.

Як свідчать дані в системі "Прозорро", цьогоріч на станції мають виконати реконструкцію дамб мулових полів №1 та №2, передають Наші гроші.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Що планують зробити

Зокрема, йдеться про технологічні проїзди мулових полів №1, а також улаштування монолітних елементів ДМ, гідроізоляцію, земляні роботи, перепускні колодязі, улаштування трубопроводів, трубопровід напуску мула, металеві конструкції та зовнішню каналізацію мулових полів №2.

Оплата робіт

Роботи оплачуватимуть протягом місяця після виконання, але дозволено аванс.

Водночас підрядник згоден на можливе відтермінування платежів на період дії воєнного стану в Україні, а також протягом шести місяців після його закінчення.

Договірна ціна динамічна, тобто фактично платити можуть за цінами, що відрізняються від кошторису в меншу сторону. При цьому ціна не включає коштів на покриття інфляції та ризиків.

Ціни на матеріали

У підсумковій відомості ресурсів найбільша сума припадає на бетон С20/25 F300 W10 ХА1 за ціною 7 593 грн за кубометр (із ПДВ). Клас С20/25 – це еквівалент В25, F300 та W10 означають високі морозо- та водостійкість, а ХА1 – перший клас впливу агресивного хімічного середовища експлуатації, за якого використовують сульфатостійкий цемент.

Такий бетон трапляється рідко. У лютому цього року на виграному "Аріс-Ком" тендері в Чернівцях він коштував 6 468 грн за кубометр, що на 15% дешевше.

Минулого року в договорі щодо Бортницької станції із попереднім підрядником ТОВ "ТФМ-Схід" він коштував 6 363 грн за тонну, що на 16% дешевше.

Також багато припадає на кар'єрний ґрунт. Як і в договорах минулого року зі старим підрядником "ТФМ-Схід", його врахували за ціною 372 грн за тонну. За його доставку на 81 км заплатять ще по 1 145 грн за тонну, хоча торік доставка на 81 км коштувала у "ТФМ-Схід" 974 грн за тонну, що на 15% дешевше.

Гарячекатана арматурна сталь класу А-ІІІ діаметром 10-28 мм коштує 45 372 грн за тонну, що трохи дорожче від нинішніх ринкових цін.

Фірма "Метінвест-СМЦ" продає арматуру А400/A500, що відповідає А-ІІІ, таких самих діаметрів по 39 000-39 360 грн за тонну, тобто на 13-14% дешевше.

Асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу А марки 1 коштує 6 615 грн за тонну. Травневий моніторинг цін показав, що на Київщині його середня ціна становить 7 721 грн за тонну, що на 14% дорожче.

Поліетиленові труби ПЕ100 SDR 17 діаметром 500 мм для води коштують 8 595 грн за метр. При цьому в інтернет-магазинах ціни сягають 9 636 грн з метр.

Зарплати робітників

Середньомісячна заробітна плата на одного робітника в режимі повної зайнятості за розрядом робіт 3,8 у кошторисі становить 37 860 грн.

Водночас середня зарплата за вакансіями у будівельній галузі на порталі пошуку роботи в Києві вища – 45 000 грн.

Про компанію

Власниками київської "Аріс-Ком" є директор Микола Хруставчук з Івано-Франківщини та киянин Володимир Мірчевський.

Компанія створена в 2016 році, а з 2025 року отримала державних підрядів на 589,47 млн грн.

Хруставчук раніше володів ТОВ "Віртум Строй", яке згодом уже з іншим засновником Олегом Рожковим оштрафував Антимонопольний комітет за низку тендерних змов із ТОВ "Хозхімсервіс".

Мірчевський є засновником і директором ТОВ "ПМК "Світ-Лайн", ТОВ "Реал-Технобуд", ТОВ "М-Будкомплекс" і ПП "М-Реал".

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Попередні роботи

Як повідомлялося, у вересні 2025 року комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція" Київради 25 серпня уклало угоду з ТОВ "ТФМ-Схід" про додаткові роботи з реконструкції Бортницької станції аерації на 147,08 млн грн.

У червні 2024 року комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція" 6 червня за результатами тендеру замовило ТОВ "Сінергія Буд" реконструкцію дамб мулових полів Бортницької станції аерації за 382,96 млн грн.

Що відомо про реконструкцію Бортницької станції

Нагадаємо, в червні 2015 року Кабінет Міністрів України та Японське агентство міжнародного співробітництва JICA підписали кредитну угоду на виділення 108,19 млрд єн (близько $970 млн) для реконструкції Бортницької станції аерації – місця, куди збираються на переробку всі каналізаційні відходи Києва. У вересні того року його ратифікувала Верховна Рада. Кредитні кошти мали надаватися Україні на спеціальних умовах (STEP) як пільговий "зв’язаний кредит", а саме: на 40 років, з відстроченням платежів на 10 років, під 0,1% річних, за умови обрання консультанта та генерального підрядника – японських компаній, та обов'язкової долі японських технологій не менше 30% ціни контракту на будівельні роботи. Термін реалізації проєкту тоді оцінювали в 6 років.

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