БЕБ викрило продаж фальсифікованого алкоголю під прикриттям оптового складу продуктів. ФОТО

Бюро економічної безпеки в Чернівецькій області викрило продаж фальсифікованого алкоголю невідомого походження – справу скерували до суду.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

Деталі справи

Слідство встановило, що підприємець разом із легальною продукцією продавав спиртовмісні суміші у ємностях типу bag-in-box без марок акцизного податку, а також фальсифіковані алкогольні напої з підробленими акцизними марками.

Вилучена продукція

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили понад 3200 пляшок фальсифікованого алкоголю та 30 десятилітрових ємностей зі спиртовмісними сумішами невідомого походження.

Судові експертизи підтвердили, що вилучена продукція не відповідає вимогам державних стандартів.

За результатами справи обвинувальний акт за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України скеровано до суду.















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Попередні справи

Як повідомлялося, в травні цього року Бюро економічної безпеки викрило незаконне виробництво та збут алкогольної продукції в Києві та Чернігівській області. Із незаконного обігу вилучено контрафактної продукції та обладнання орієнтовною вартістю 4,7 млн грн.

Наприкінці березня Бюро економічної безпеки в Київській області повідомили про підозру підприємцю, який організував повний цикл виробництва контрафактної алкогольної продукції.

Продажі алкоголю

Нагадаємо, в січні-травні 2026 року виторг від продажу алкогольних напоїв в Україні сягнув 72,7 млрд грн, що на 8,6 млрд грн, або на 13,49%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У середині червня бізнес в Україні заявив про різке зростання перевірок імпортного алкоголю з 5% до 50%.

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