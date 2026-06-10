Рада з 2027 року обмежила торгівлю пивом, алкоголем та тютюновими виробами через інтернет

Починаючи з 2027 року продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних і слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин для них та пристроїв для нагрівання тютюну через інтернет або інші засоби дистанційної торгівлі дозволятиметься лише за умови, що вебсайт продавця внесений до спеціального реєстру Державної податкової служби.

Відповідну правку, ініційовану Данилом Гетманцевим, Рада підтримала під час ухвалення закону №15111-д про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Умови для інтернет-торгівлі

Для здійснення такої діяльності продавці також повинні відповідати низці вимог:

мати чинну ліцензію на продаж відповідної продукції (окрім реалізації пристроїв);

попередньо підтверджувати вік покупця не менше 18 років;

відвантажувати товар із місця торгівлі;

повторно перевіряти вік під час передачі товару.

Ідентифікація віку покупців

Перевірка віку дозволятиметься через електронні засоби ідентифікації, зокрема е-паспорт, електронне посвідчення водія або інші цифрові документи з порталу "Дія". Також можуть використовуватися технології розпізнавання чи дистанційна ідентифікація через операторів, які підтверджують досягнення 18 років у режимі реального часу.

Контроль і блокування нелегальних сайтів

Якщо вебсайт продавця не буде внесено до реєстру ДПС, податкова служба зможе ініціювати його обмеження. Після моніторингу ресурсу інформація передаватиметься до НКЕК для подальшого блокування сайту або мобільного застосунку.

Передбачено також розширення повноважень НКЕК ‒ вона зможе звертатися не лише до інтернет-провайдерів, а й до платформ цифрової дистрибуції застосунків.

Перехідний період для бізнесу

Суб’єкти господарювання, які вже здійснюють онлайн-продаж такої продукції до запуску реєстру, зобов’язані протягом одного місяця з моменту його початку подати відповідні повідомлення до Державної податкової служби.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, 10 червня Верховна Рада планує розглянути у першому читанні законопроєкт №14245, який передбачає посилення контролю за виробництвом та обігом тютюнової сировини. Водночас, попри заявлену мету підвищення ефективності державного нагляду, документ містить низку норм, які викликають занепокоєння та дискусії серед зацікавлених сторін.

Напередодні, 9 червня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №15111-д щодо оподаткування цифрових платформ.