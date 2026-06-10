Верховна Рада хоче ухвалити законопроєкт щодо виробництва й обігу тютюнової сировини. Що з ним не так?

У середу, 10 червня, Верховна Рада має розглянути в першому читанні законопроєкт №14245 щодо підвищення ефективності контролю за виробництвом та обігом тютюнової сировини. Попри задекларовану мету документ містить низку положень, які викликають обґрунтовані застереження.

Про це зокрема пише у своїй колонці заступниця керівника Департаменту стратегічного розвитку з питань європейської інтеграції Американської торговельної палати в Україні Оксана Швець.

Так, однією з них є положення щодо надання переваги тютюновій сировині українського походження. Швець звернула увагу, що ці положення фактично відтворюють підходи, які вже отримували негативну оцінку та нещодавно були відхилені парламентом, зокрема щодо квотування використання сировини національного походження.

"Такі ініціативи суперечать принципам вільної конкуренції і недискримінації, міжнародним зобов'язанням та базовим нормам національного законодавства. Їх повторне просування створює правову невизначеність і негативно впливає на інвестиційний клімат. Результатом стане не лише втрата експортних обсягів виробництва, а й ризик заміщення виробництва на внутрішньому ринку імпортом, на який такі положення не поширюватимуться", – наголосила представниця Американської торговельної палати в Україні.

Окрему увагу також привертає пропозиція включити тютюнову сировину до системи електронного акцизу ("еАкциз"). Адже сама система ще перебуває на етапі доопрацювання, а її запуск уже відтермінований, тож таке розширення передчасне, звертає увагу Оксана Швець.

"Запропоновані зміни не вирішують основної проблеми – існування тіньового ринку. Нелегальний обіг відбувається повністю поза межами офіційного обліку, тому додаткові вимоги до ліцензованих виробників не матимуть суттєвого впливу на його масштаби. І це призводить до зростання навантаження на добросовісний бізнес без відчутного ефекту для детінізації", – наголосила вона.

Попри всі ухвалені норми щодо нагляду та контролю, згідно з результатами дослідження "Кантар Україна", рівень нелегальної торгівлі залишається на стабільно високому рівні – майже 18%.

Оксана Швець зазначила, що уваги заслуговують ініціативи, спрямовані безпосередньо на боротьбу з тіньовим ринком. Однією з них є законопроєкт №9364, який передбачає удосконалення адміністративної та кримінальної відповідальності за незаконний обіг підакцизних товарів.

"Бізнес підтримує державу у прагненні забезпечити наповнення бюджету та зменшити частку тіньової економіки. Водночас ефективна політика має базуватися на чітких правилах, відповідності міжнародним зобов'язанням і реальному впливі на проблему. У цьому контексті законопроєкт №14245 у поточній редакції створює більше ризиків, ніж рішень, тоді як законопроєкт №9364 є прикладом більш виваженого та цільового підходу, оскільки він спрямований безпосередньо на джерело проблеми – нелегальний обіг, а не на додаткове регулювання легального сегмента ринку", – резюмувала експертка.

Ініціатором законопроєкту №14245 виступив народний депутат Олександр Ковальчук з низкою колег.

Раніше громадська організація "Життя" нагородила антипремією "Золота коса" народних депутатів, які просувають комерційні інтереси тютюнової індустрії всупереч інтересам захисту здоровʼя громадян. Олександр Ковальчук отримав "бронзову" нагороду.

Як повідомляв БізнесЦензор, в Україні працюють ліцензовані виробники тютюнової продукції, які офіційно не мають жодного працівника та не сплачують податки.

До речі, Державна митна служба України не фіксує випадків ввезення тютюнової сировини поза митним контролем. За словами голови відомства Ореста Мандзія, за чотири місяці поточного року було виявлено та припинено 460 спроб незаконного переміщення через митний кордон України товарів підакцизної групи на загальну суму 32,9 млн грн.