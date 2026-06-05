Держмитслужба не знає, що відбувається з "аномальними" залишками тютюнової сировини в Україні

Державна митна служба України не фіксує випадків ввезення тютюнової сировини поза митним контролем.

Про це розповів голова Держмитслужби Орест Мандзій у інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами Мандзія, загалом за чотири місяці поточного року було виявлено та припинено 460 спроб незаконного переміщення через митний кордон України товарів підакцизної групи на загальну суму 32,9 млн грн.

Ввезення сигарет

Зокрема, серед них:

сигарет – 2,2 млн одиниць на суму 9,2 млн грн,

одноразових електронних сигарет із нікотиновмісною рідиною – 85,6 тис. одиниць на суму 14,6 млн грн,

рідин для електронних сигарет – 14,04 тис. флаконів на 4,8 млн грн.

"Якщо ми говоримо виключно про сигарети, то в період 2025 року і чотирьох місяців 2026 року митними органами при вивезенні припинено 228 спроб незаконного переміщення сигарет у кількості 1,4 млн штук. А при ввезенні в країну зафіксовано лише 21 спробу. Тобто цифри взагалі нерелевантні", – зазначив Мандзій.

Ввезення сировини

Мандзій також звернув увагу на "певну цікаву тенденцію", зокрема, порівняно з 2025 роком.

Так, за січень-квітень 2026 року митні платежі від імпорту цигарок, сигарил зменшилися практично на 2,2 млрд грн – тобто відбулося різке падіння імпорту готової продукції на митну територію України в тому, що стосується тютюнових виробів.

"Якщо ми подивимось на імпорт сировини на митну територію України, то бачимо тенденцію про те, що об'єм тютюну в сирому вигляді зріс в 1,7 раза. Наскільки існує динаміка зростання виробництва на території України, мені важко говорити. Але тут патерни досить тривожні", – наголосив Мандзій.

За його словами, після аналізу податкового блоку деяких імпортерів з'ясувалося, що після отримання мільярдних пільг не відбувається ані виробництво готової тютюнової продукції, ані її подальша реалізація на користь компаній-резидентів України.

"Є така аномалія, коли ці товарні залишки складуються, набувають гротескного масштабу, і що з ними відбувається далі – Держмитслужбі невідомо", – зазначив Мандзій.

Залишки сировини

Утім, наголосив він, уся така сировина ввозиться в Україну легально.

"Завдяки інформаційному обміну ми можемо відслідкувати певне переміщення, товарні, логістичні ланцюги по території України. Із того, що ми бачимо, цей тютюн залишається в розпорядженні імпортера; або він може бути через одну-дві транзакції переданий компанії, яка не є ані виробником, ані великим постачальником цієї сировини для суб'єктів, які виготовляють тютюновмісну продукцію", – розповів він.

Мандзій додав, що "чомусь" формуються аномальні залишки цього тютюну, який не пішов у виробництво.

"Наскільки ми бачимо, є тенденція, що склади розташовано в локаціях, які становлять підвищену небезпеку для його зберігання. Не хочеться випереджати події, але є такі загрози, що в подальшому – просто в силу якихось подій – відбудеться його документальне знищення. А наскільки це відповідатиме дійсності, складно сказати", – сказав Мандзій.

Він пояснив, говорячи про небезпеку, що ця сировина, як правило, акумулюється в районах, які постійно знаходяться під артобстрілом наших Росії.

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Нагадаємо, в травні цього року журналіст-розслідувач Євген Плінський писав, що Державна митна служба зацікавилася діяльністю ТОВ "Люкс-Трейд Коммерц", яка імпортує значні обсяги індійського тютюну з Болгарії, але що далі відбувається із цим тютюном – не відомо.

"Річ у тім, що ця фірма продовжує щомісячний імпорт із Болгарії індійського тютюну в обсязі близько 22 тис. кг (приблизно дві фури). Із цієї кількості можна виготовити 1,8 млн пачок сигарет! Майже 35 млн сигарет. Але […] всім цікаво, що з цим тютюном відбувається далі. Чи дійсно з цього тютюну роблять сигарети та чи купують під нього акцизні марки", – озвучив питання представників Державної митної служби Плінський.

Перші питання у представників Державної митної служби до цієї компанії почали виникати ще влітку минулого року.

За словами Пілнського, у липні 2025 року на основі отриманих даних Державної податкової служби, "ця компанія ще в серпні 2024 року отримала ліцензію на виробництво тютюну для кальянів, але жодної акцизної марки за 2024-2025 роки ще не придбала".