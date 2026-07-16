В Україні почали зростати ціни на бензин та дизпальне. Що чекати водіям?

Через логістичні затримки та систематичні російські удари по нафтобазах українські автозаправні станції (АЗС) почали підвищувати ціни.

Про це повідомляє профільне видання Enkorr з посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Лише за добу, з 15 по 16 липня, середня роздрібна вартість дизпального в країні зросла на 20 коп. – до 76,48 грн/л.

Бензин А-95 подорожчав у середньому на 17 коп. і тепер коштує 74,86 грн/л. Ціна на скраплений газ наразі залишається без змін – в середньому 40,03 грн/л.

Хто вже підняв ціни на АЗС

Першими ціни підняли регіональні та бюджетні мережі АЗС:

на 1 грн/л пальне подорожчало на заправках "Авантаж 7", Marshal, VostokGaz, Brent Oil та Neftek;

мережа "БРСМ-Нафта" підняла ціни залежно від регіону: дизпальне додало від 50 коп. до 2,20 грн/л, а бензин – до 1 грн;

найбільший стрибок зафіксували у криворізькій мережі RLS, де дизель здорожчав одразу на 2 грн/л;

найнижчу ціну на дизпальне поки що утримує мережа "Катрал" – 71,99 грн/л. Проте експерти зазначають, що це навіть нижче за його поточну закупівельну вартість на гуртовому ринку.

Чому пальне дорожчає та що буде далі

Головна причина подорожчання – критичне зменшення маржі (прибутку) заправних мереж, адже гуртові ціни на пальне останнім часом стрімко зростали. Крім того, на ринок тисне обмежена пропозиція палива.

Ситуацію суттєво ускладнюють логістичні затримки та скорочення обсягів зберігання пального через регулярні російські атаки на паливну інфраструктуру України. Найсильніше це вдарило по мережах, які не імпортують паливо напряму, а змушені перекуповувати його на внутрішньому ринку.

Експерти попереджають, що найближчим часом хвиля подорожчання нафтопродуктів (особливо дизеля) охопить більшість мереж АЗС в країні, включно з великими національними брендами. Зростання цін на решті заправок очікується вже до кінця цього тижня.

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Перехід на новий екобензин Е10

Нагадаємо, що з 1 липня в Україні набув чинності новий стандарт автомобільного бензину Е10. Він передбачає обов'язкове додавання до палива від 5% до 10% біоетанолу (спирту рослинного походження).

Саме підготовка ритейлерів до цього переходу та створення необхідних запасів пального за новим стандартом стали одним із факторів напруги на ринку наприкінці першого півріччя.

Попри ракетні та дронові удари, які Росія завдає по українських АЗС дефіциту пального в Україні немає.

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