В Україні на 70% піднімуть зарплату працівникам культури

Кабінет Міністрів за спільною ініціативою Міністерства культури та Міністерства економіки затвердив перший етап реформи системи оплати праці у сфері культури.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Із 1 січня 2027 року посадові оклади працівників державних і комунальних закладів культури, визначені відповідно до Єдиної тарифної сітки, а також працівників Українського культурного фонду й Українського інституту книги, збільшаться на 70%.

Для окремих категорій працівників, чиї посадові оклади визначаються із застосуванням підвищувальних коефіцієнтів, запроваджено окремий механізм підвищення заробітної плати.

Зокрема, працівникам державних і комунальних закладів культури, для яких застосовується коефіцієнт підвищення до 1,3 включно, посадові оклади з 1 січня 2027 року підвищать на 40%.

Кабінет Міністрів доручив обласним і Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) забезпечити виконання постанови у закладах культури, що перебувають у сфері їхнього управління.

Крім того, уряд рекомендував органам місцевого самоврядування перейти на виплату заробітної плати за новими правилами та розробити заходи для підвищення ефективності роботи мережі закладів культури, щоб спрямувати вивільнені кошти на збільшення оплати праці працівників.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, за останній рік середній рівень заробітної плати, який роботодавці зазначають у вакансіях, зріс на 6 тис. грн.

Нагадаємо, відповідно до прогнозу, мінімальна заробітна плата в Україні протягом найближчих трьох років може зрости до 11,1 тис. грн. Згідно з прогнозними розрахунками, з 1 січня 2027 року її розмір становитиме 9 546 грн, з 1 січня 2028 року ‒ 10 377 грн, а з 1 січня 2029 року ‒ 11 114 грн.

Читайте також: Як виїзд молоді до 22 років за кордон змінив ринок праці, – дослідження