Фінансова інклюзія: Нацбанк розширив способи верифікації банківських клієнтів

Національний банк України розширив перелік способів, за допомогою яких банки можуть проводити верифікацію клієнтів-фізичних осіб у межах розвитку фінансової інклюзії.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Відповідні зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу покликані врахувати потреби клієнтів і сприяти розширенню доступу населення до фінансових послуг.

Що змінилося?

Зокрема, Нацбанк передбачив такі нововведення:

під час верифікації клієнт може пред’явити оригінал документа через третю особу (супроводжувача або довірену особу) чи за допомогою працівника банку, якщо не має можливості зробити це самостійно;

згоду клієнта на проведення фотофіксації можна підтвердити за допомогою аудіо- або відеозапису, якщо неможливо засвідчити її власноручним чи електронним підписом.

Крім того, банки фінансової інклюзії отримали право залучати комерційних агентів для встановлення вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією, а також для проведення ідентифікації та верифікації клієнтів.

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Як повідомлялося, у червні Нацбанк затвердив зміни до низки нормативно-правових актів, які визначають порядок регулювання та нагляду за діяльністю нового типу фінансової установи ‒ банку фінансової інклюзії.

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